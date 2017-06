Пристига изцяло обновена серия IdeaPad™

© Lenovo

Статията не е част от редакционното съдържание на "Дневник"

Не е тайна, че искаме все повече от нашите компютри. Обикновено това включва по-висока скорост и по-добра производителност, но защо да не ги опаковаме и в по-изящен и нов дизайн. По-малко значи повече, е философия, която Lenovo стриктно следва с новата серия IdeaPad - шест различни машини, които отговарят и на най-взискателните потребителски очаквания не само що се отнася до производителност, но и до компактност и стил.

Шестте модела от новото портфолио на Lenovo - IdeaPad 720, 520, 320 и IdeaPad 720S, 520S и 320S (slim) - идеално подхождат на съвременните вкусове за стил, форма и функционалност. От подобрения и изчистен дизайн до инструментите и функциите, които потребителите ценят най-много - Lenovo създаде серия лаптопи, които са съобразени с вкуса, нуждите и финансовите възможности на всеки.

Минималистичен дизайн, впечатляващ ефект

Независимо дали говорим за поколението Z, което държи да е онлайн винаги и навсякъде1; поколението Y, което търси най-доброто на възможно най-ниска цена2; поколението Х, което държи на продуктивност и иновация3, или бейби бумърите4, за които е важно новите технологии да са "умни" и с тях да се борави лесно, лаптопите от новата серия IdeaPad могат да отговорят на потребностите на всеки.

Елегантен дизайн, прецизна изработка

От най-натоварените технически елементи до най-фините акценти по дизайна - при проектирането и изработката на всеки детайл в IdeaPad е обърнато специално внимание. Скосените ръбове предлагат изчистена и елегантна визия, наклонът в предната част гарантира лесно отваряне на капака. Тънкият страничен профил, особено при S моделите, заедно с опростения дизайн на корпуса, го прави удобен за носене.

Покритието на IdeaPad 720S например е от висококачествен оксидиран алуминий. При създаването му е използвана техниката, с която се шлифоват диаманти, за да се постигне впечатляващият ултратънък профил.

IdeaPad 520S е тънък едва 19,3 мм, а IdeaPad 320S е със специално метално покритие.

А за да могат лесно да се впишат в съвременния дом или офис, лаптопите от серията идват с богат избор от цветове - от класическия полиран метал до виолетово.

Съвършенство и отвътре

Освен с впечатляващ външен вид, лаптопите от серията IdeaPad се отличават и с редица подобрения и усъвършенствани функции за още по-добро потребителско изживяване - нова клавиатура, по-тясна рамка на дисплея, добавен Microsoft®’s Precision Touchpad™ за директна връзка с Windows® 10. И всичко това на приемлива цена.

Ако производителността и преносимостта са вашият приоритет, изберете между три ултратънки S модела. IdeaPad 720S идва с до 7-о поколение процесор Intel® Core™ i7, Thunderbolt™ 3 порт и до 1 TB PCIe SSD. 13-инчовият модел тежи едва 1,14 кг и е тънък само 13,6 мм, което го прави идеален за студенти и хора с натоварен работен график.

IdeaPad 720S се предлага и с четец за пръстови отпечатъци за бързо и сигурно вписване с Windows Hello™, както и до UHD дисплей (при 13" модел). А постоянно активното зареждане ви позволява да зареждате други устройства през USB порта дори когато лаптопът е изключен.

В случай че държите на комфорт и функционалност, подходящи за вас са IdeaPad 520 или 520S с до 7-о поколение процесор Intel Core i7 и видеокарта до NVIDIA® GeForce® 940MX, опционална клавиатура с подсветка и опционален четец за пръстови отпечатъци, както и Windows Hello поддръжка за бързо вписване.

Ако търсите бюджетен лаптоп, IdeaPad 320 и по-тънкият му вариант IdeaPad 320S ще удовлетворят напълно изискванията ви. Той идва с усъвършенстван тъчпад, отличен процесор, вградено DVD оптично устройство, няколко USB-C порта и опция за четец за пръстови отпечатъци и мултитъч екран. Освен това се предлага в няколко цвята - от синьокласически деним до пурпурно.

Lenovo за всеки

Изцялото новата серия IdeaPad е тук, за да отговори на изискванията за стил и производителност на добра цена. Ние подобрихме дизайна, премахнахме ненужните функции и приложения и предлагаме цветови опции, които ще удовлетворят всеки вкус.

Запалените геймъри ще изненадаме с най-новото попълнение в серията Legion - лаптопа Lenovo Legion Y920. Мощен, VR-ready 17" компютър с най-новия процесор Intel Core i7 K, до NVIDIA Geforce GTX 1070 8G DDR5 и механична клавиатура с RGB подсветка и светлинни ефекти. Това е най-добрият ни геймърски лаптоп, който сме създавали.

Новата IdeaPad серия се очаква да започне да пристига в България през август.

1 "Gen Z and the Future of Mobility," C Space доклад

2 "Recession-scarred Millennials fuel interest in tiny homes," USA Today, 18 май 2016 г.: https://www.usatoday.com/story/money/2016/05/18/recession-millennials-tiny-home-house/84284316/

3 "The undetected influence of Generation X," Forbes, 13 септември 2016 г: https://www.forbes.com/sites/nextavenue/2016/09/13/the-undetected-influence-of-generation-x/#5828b3d31efb

4 "The real reason Baby Boomers hesitate with technology," 17 февруари 2017: http://www.huffingtonpost.com/jan-golden/the-real-reason-baby-boom_b_9168322.html

LENOVO и IDEAPAD са търговски марки на Lenovo. INTEL, INTEL CORE и THUNDERBOLT са търговски марки на Intel Corporation в САЩ и/или други държави. MICROSOFT, WINDOWS, WINDOWS HELLO и PRECISION TOUCHPAD са търговски марки на Microsoft Corporation. NVIDIA и GEFORCE са търговски марки на NVIDIA Corporation. Всички други търговски марки са собственост на съответните им притежатели. ©2017, Lenovo Group Limited.