Международен фестивал за градско изкуство ще превърне Ахтопол в галерия на открито

Най-мащабният фестивал за съвременна градска стенопис в България ще се проведе от 12 до 18 юни тази година в Ахтопол, под надслов We All Write. Събитието се организира от екипа млади художници "140 ИДЕИ".

Във фестивала ще вземат участие изявени фасадни артисти от България, Испания, Великобритания, Аржентина, които ще променят завинаги облика на града. Художниците ще изрисуват 30 големи стени на частни и обществени сгради в Ахтопол, превръщайки го в истинска галерия на открито. Организаторите от "140 ИДЕИ" се надяват по този начин да превърнат Ахтопол в целогодишна дестинация за арт туризъм на Българското Черноморие и да допринесат за развитието на региона.

Последните три дена, 16 - 18 юни, ще имат фестивален характер и ще бъдат белязани от множество музикални участия, интерактивни пърформанси и 3D mapping. Карта и мобилно приложение ще водят посетителите на града през различните локации - стенописи и арт зона, зона за развлечения, музикална сцена и други. Събитието е отворено за всички, които искат да почерпят от фестивалната атмосфера на града и да станат свидетели на раждането на произведения на изкуството с такъв мащаб.

Фестивалът We All Write се осъществява с подкрепата на Институт "Сервантес". Спонсори на събитието са Оргахим, Йегермайстер, ПроРеклама, Неополис и Фотопавилион.