София беше джаз!

За седма поредна година международният фестивал А to JazZ показа, че красотата на джаз музиката обединява, сплотява и омагьосва. Повече от 30 хиляди души станаха част от уникалното изживяване A to JazZ и направиха фестивала oще по-пъстър и емоционално зареден. В трите фестивални вечери видяхме, че A to JazZ e много повече от джаз. Не само заради прекрасните артисти и музиката, с която те изляха цялата си душа на сцената, а заради страхотната публика, която очарова и трогна тези музиканти.

"Енергийна бомба, това сте вие. Благодарим ви от сърце за това, че сте една от най-щурите публики, пред които сме свирили", каза Йона Нилсън, вокалист на Dirty Loops, които оглавиха първата вечер и накараха всички да танцуват.

"Може ли просто да кажа "Уааау"! Иска ни се да свирим с часове за вас. Беше истинско удоволствие, благодарим ви и ще ви чакаме на джем сешъните след малко, където ще продължим да се забаваляваме заедно", сподели Robert Glasper от сцената на фестивала през втората вечер. Погълната от енергията на публиката, бандата свири и на официалните джем сешъни, където останаха буквално броени минути преди да се качат на самолета, за да потеглят към следващата точка от Европейкото им турне.

Хедлайнерът в третата последна вечер, великият музикант Christian McBride, също не остана равнодушен към енергията на А to JazZ: "Страхотен фестивал, страхотна публика! Съвсем искрено мога да кажа, че това е най-добрият концерт от турнето ни досега. Забележителни сте, благодарим ви!"

Нестихващите аплодисменти изкараваха на сцената не само хедлайнерите през трите вечери на фестивала, но и всички останали артисти. Впечатляващи дебюти, свеж фънк, модерен соул, испански фюжън, смела комбинация от джаз с български фолклор и ромски класики, както и джаз на високо световно ниво. Всичко това звучеше на A to JazZ 2017 – фестивалът, който показа, че хубавите будни хора и качествената музика не са мираж и заедно имат силата да променят!

"Запазете емоцията A to JazZ. Ще се видим следващата година по същото време", Петър Димитров, фестивален директор.

Фестивалът се организира с подкрепата на Фондация "Америка за България", Министерство на културата, посолствата на Кралство Испания и Република Словакия и е част от Календара на културните събития на Столична община. Негов почетен патрон е г-н Елен Герджиков – председател на Столичния общински съвет. Повече информация, детайли и новини около фестивала следете на сайта и Фейсбук страницата на фестивала.