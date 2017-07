SAP повишава прогнозата си на база двуцифрения ръст на приходите си за второто тримесечие на 2017 г.

Статията не е част от редакционното съдържание на "Дневник"

Силен ръст на новите облачни абонаменти – с 33%

Изключителни приходи от софтуер (ръст от 5%) – подобряват рекордното второ тримесечие на 2016 г.

Оперативната печалба спада с 27% (МСФО) и нараства с 4% (извън МСФО в постоянна валута) в сравнение с впечатляващата печалба от второто тримесечие на 2016 г.

Дигиталният основен бизнес нараства стремглаво с 6,300 S/4HANA клиенти – ръст с над 70% в сравнение с предходната година

Обявено е обратно изкупуване на акции на стойност до 500 милиона евро през 2017 – в следствие на силен оперативен паричен поток с ръст от 20% за полугодието

"Това силно тримесечие е поредното в 8-годишната серия от неизменен, генериращ печалба растеж за SAP. Резултатността на нашата стратегия отново се потвърждава от бързото приемане на S/4HANA и цялостното ни портфолио от облачни решения. Очакваме да продължим така и през второто шестмесечие на годината и уверено повишаваме очакванията си за цялата година. SAP никога не е била с толкова добри позиции." – Бил МакДърмот, главен изпълнителен директор

"Изключителното развитие на компанията ни продължава с двуцифрен ръст в общите приходи. Темпът на увеличаване на приходите от облачни услуги и софтуер през първата половина на годината е в горната граница на целогодишния ни ориентир. Въз основа на силния ръст и генериране на печалби имаме удоволствието да споделим успеха на SAP с нашите акционери, като започнем обратно изкупуване на акции до 500 милиона евро през второто полугодие." – Лука Мучич, главен финансов директор

БИЗНЕС АКЦЕНТИ

Финансови акценти за Q2 2017 г.

Облачният бизнес на SAP продължава бързото си разрастване и през второто тримесечие на годината. Новите облачни абонаменти[1] се увеличават с 33% и достигат 340 млн. евро. Приходите от облачни абонаменти и поддръжка са се увеличили с 29% (27% в постоянна валута) в сравнение със същия период за предходната година до 932 млн. евро (МСФО) или 1.09 млрд. евро (извън МСФО в постоянна валута). Договорите за облачни услуги и поддръжка за бъдещи периоди[2] нарастват с 20% в сравнение с Q2 за предходната година. Приходите от облачни услуги и софтуер са 4,76 млрд. евро (МСФО) или реализиран ръст от 9% (8% извън МСФО в постоянна валута). Общите приходи от облачни абонаменти и поддръжка и от поддръжка на софтуер възлизат на 63% от общите приходи.

Оперативната печалба бележи спад от 27% до 926 млн. евро (МСФО). Отбелязва се ръст на оперативната печалба от 4% до 1.57 млрд. евро извън МСФО (2% в постоянна валута). Общият доход на акция спада с 18% до 0.56 евро (МСФО) и нараства с 14% до 0.94 евро (извън МСФО).

Оперативната печалба по МСФО и ЕФС бяха засегнати главно от силното увеличение на разходите за преструктуриране и разходите за компенсации на базата на акции през второто тримесечие.

Оперативният паричен поток е 3,51 млрд. евро, което е увеличение от 20% в сравнение с предходната година. Свободният паричен поток се е увеличил с 15% в сравнение с миналата година до 2,90 млрд. евро. В резултат на това дружеството продължава да намалява баланса си, като приключва тримесечието с нетен дълг от 1,8 млрд. евро, което бележи подобрение от 2.5 млрд. евро в сравнение с предходната година.

Силният растеж и генерирането на приходи на SAP осигуряват значителна гъвкавост по отношение на разпределението на капитала, насочена към повишаване на акционерната стойност. След оценката на очакваното развитие на паричните потоци за втората половина на 2017 г. и в съответствие с приоритетите на компанията за разпределение на капитала, SAP реши да изкупи обратно акции на стойност до 500 млн. евро през 2017 г. Обратното изкупуване на акции ще започне скоро и ще бъде изпълнено в няколко траншове.

SAP S/4HANA

Внедряването на S/4HANA нарасна до над 6,300 клиента или 70% ръст в сравнение със същия период за миналата година. През второто тримесечие се добавят близо 500 клиенти, от които около 30% са нови клиенти на SAP. През второто тримесечие S/4HANA избраха Google, Centrica и Mercadona.

SAP Leonardo

SAP Leonardo е набор от иновативни инструменти, които превръщат системите за документиране в интелигентни системи. SAP Leonardo интегрира иновативни технологии като изкуствен интелект, машинното обучение и интернет на нещата и ги управлява безпроблемно в облака. Той предлага методология за дизайнерско мислене и експертни SAP умения, за да помогне на компаниите бързо да възприемат нови възможности и бизнес модели и да ускорят цифровата трансформация. CITIC Pacific Mining, както и много други, са приели решения на SAP Leonardo през второто тримесечие.

Управление на човешкия капитал

С помощта на SuccessFactors и Fieldglass SAP осигурява цялостно управление на човешки ресурси както за служители на постоянни договори, така и за такива с временна заетост в повече от 84 държави и на над 42 езика. Най-добрите анализатори в индустрията наскоро дадоха на SAP SuccessFactors най-висока оценка в класацията Cloud HCM за управление на таланти в глобални организации с над 5000 служители, както и за централните предприятия в Европа. SuccessFactors Employee Central, която е в основата на нашето предлагане за управлението на личностното и кариерно развитие на кадри, има близо 1800 клиенти в края на второто тримесечие. Компании като Vitra и Swiss Post избраха SAP избраха решенията на SAP точно в този период.

Портфолиото Customer Engagement and Commerce

Следващото поколение решения за ангажиране на клиентите на SAP дават възможност на компаниите да управляват фронт офиса си в пълния спектър от маркетинг до продажби и услуги – безпроблемно и в реално време. Бизнесите получават единна представа за клиентите си – били те социални, търговци на дребно или електронни търговци. Customer Engagement and Commerce решенията на SAP обслужват както B2C, така и B2B компании от различни индустрии, включително в търговията на дребно, телекомуникациите, финансовите услуги, производството и публичния сектор. Най-добрите анализатори в индустрията наскоро избраха SAP Hybris за лидер за B2C и B2B дигитална търговия и управление на многоканални маркетингови кампании. Customer Engagement and Commerce решенията на SAP отново реализират впечатляващ двуцифрен ръст на облачните абонаменти и на приходите от софтуер.

Бизнес мрежите

Всяко решение от бизнес мрежите на SAP свързва голяма екосистема от клиенти, доставчици и партньори. В мрежата Ариба повече от 2,8 милиона компании в над 180 държави си сътрудничат и търгуват с почти 1 трилион долара стоки и услуги годишно. Повече от 49 милиона крайни потребители са обработвали безпроблемно данни за пътувания и разходи с Concur, а с платформата на SAP Fieldglass клиенти са управлявали над 3,5 милиона служители, наети на проектна база в около 140 държави. Приходите от облачни абонаменти и поддръжка за бизнес мрежата на SAP са се увеличили с 22% до 570 трилиона евро през второто тримесечие.

Регионално представяне през второто тримесечие на 2017г.

SAP бележи сериозни резултати в региона Европа, Близкия Изток и Африка, като приходите от облачни услуги и софтуер са се увеличили с 9% (МСФО). Приходите от облачни абонаменти и поддръжка са нараснали с 48% (МСФО), бележейки особено силно тримесечие в Германия и Русия. SAP бележи трицифрен ръст в приходите от софтуерни лицензи в Русия и двуцифрен такъв в Германия и района на Близкия Изток и Северна Африка.

В региона на Северна и Южна Америка SAP регистрират силно представяне и ръст на приходите от облачни услуги и софтуер с 8% (МСФО), както и увеличение от 20% (МСФО) и на облачните абонаменти и поддръжка, благодарение на силен двуцифрен ръст на приходите в Канада, както и в Мексико и Чили.

В Азиатско-Тихооокенския регион и Япония SAP регистрира забележително представяне -приходите от облачни услуги и софтуер нарастват с 13% (МСФО), а облачните абонаменти и поддръжка нарастват с 52% (МСФО), като най-доброто представяне в региона за това тримесечие е в Китай при софтуерните лицензи и поддръжка, както и в Япония и Австралия – при облачните абонаменти и приходи от софтуер.

Бърз поглед върху финансовите резултати за второто тримесечие на 2017[3] МСФО извън МСФО в постоянна валута[4] Милиони €, ако не е упоменато друго Q2 2017 Q2 2016 Δ в % Q2 2017 Q2 2016 Δ в % Δ в % постоянна валута Нови облачни заявки[5] N/A N/A N/A 340 255 33 33 Облачни абонаменти и поддръжка 932 720 29 932 721 29 27 Софтуерни лицензи и поддръжка 3,826 3,639 5 3,826 3,640 5 4 Облачни решения и софтуер 4,757 4,359 9 4,758 4,361 9 8 Общи приходи 5,782 5,237 10 5,782 5,239 10 9 Дял на предвидим-ите приходи (в %) 63 63 0 63 63 0 Оперативна печалба 926 1,269 –27 1,570 1,516 4 3 Печалба след удържан данък 666 813 –18 1,120 979 14 Основни приходи на акция (€) 0.56 0.68 –18 0.94 0.82 14 Брой служители (FTE) 87,114 79,962 9 N/A N/A N/A N/A

Бърз поглед върху финансовите резултати за първата половин година на 2017[6] МСФО извън МСФО в постоянна валута[7] Милиони €, ако не е упоменато друго Q1-Q2 2017 Q1-Q2 2016 Δ в % Q1-Q2 2017 Q1-Q2 2016 Δ в % Δ в % постоянна валута Нови облачни заявки[8] N/A N/A N/A 555 400 39 37 Облачни абонаменти и поддръжка 1,837 1,397 31 1,837 1,399 31 28 Софтуерни лицензи и поддръжка 7,248 6,811 6 7,248 6,813 6 4 Облачни решения и софтуер 9,085 8,208 11 9,085 8,212 11 8 Общи приходи 11,066 9,964 11 11,067 9,967 11 9 Дял на предвидим-ите приходи (в %) 66 66 0 66 66 0 Оперативна печалба 1,599 2,082 –23 2,768 2,620 6 3 Печалба след удържан данък 1,197 1,382 –13 2,006 1,742 15 Основни приходи на акция (€) 0.99 1.16 –14 1.67 1.46 14 Брой служители (FTE) 87,114 79,962 9 N/A N/A N/A N/A

SAP повишава прогнозата за цялата 2017: - Въз основа на непрекъснатото сериозно развитие на облачния си бизнес SAP очаква годишните приходи от облачни абонаменти и поддръжка извън МСФО за 2017 г. да бъдат в диапазона 3.8 – 4.0 млрд. евро в постоянна валута (2016: 2.99 млрд. евро). Горната граница в този диапазон представлява ръст от 34% в постоянна валута.

- Компанията очаква годишните приходи от софтуер и облачни решения извън МСФО за 2017 г. да нараснат с 6.5% – 8.5% в постоянна валута (2016: 18.43 млрд. евро).

- Компанията очаква годишната печалба извън МСФО за 2017 г. да бъде в рамките на 23.3–23.7 млрд. евро в постоянна валута (2016: 22.07 млрд. евро).

- Компанията очаква годишната оперативна печалба извън МСФО за 2017 г. да бъде в рамките на 6.8 – 7.0 млрд. евро в постоянна валута (2016: 6.63 млрд. евро).

Докато за цялата 2017 година бизнес прогнозите на компанията са в постоянни валути, докладваните стойности в действителна валута се очаква да бъдат повлияни от колебанията на валутните курсове. Ако обменният курс се запази на средното ниво от юни 2017 г. за остатъка от годината, компанията очаква ръста на приходите от облака и софтуер извън МСФО, както и темпа на растеж на оперативните печалби, които не са извън МСФО, да получат валутна изгода в рамките на 2 до 5 процентни пункта за второто тримесечие на 2017 година. За цялата 2017 г. очакваме да имаме полза в диапазона от -1 до 1 процентни пункта.



Допълнителна информация

За SAP

Като пазарен лидер в сектора за приложен бизнес софтуер, SAP помага на компании от всички индустрии и от всякакъв мащаб да оперират по-успешно. От административния офис до заседателната зала, от склада до магазина, от настолния компютър до мобилното устройство - SAP вдъхновява хора и организации да работят заедно по-ефикасно и да използват бизнес процесите по-ефективно, за да бъдат винаги няколко крачки пред конкуренцията. Приложенията и услугите на SAP дават възможност над 350,000 клиенти да оперират доходно, да се адаптират адекватно и да растат постоянно. За повече информация, моля посетете www.sap.com/bulgaria.

