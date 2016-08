Поп певицата Бионсе триумфира на видео наградите на MTV, като си тръгна от церемонията с осем статуетки, включително топ наградата - за видео на годината.Видеото към песента Formation от шестия ѝ студиен албум Lemonade бе признато за най-добър музикален клип на годината, побеждавайки парчето, с което Адел се завърна на сцената - Hello. Formation бе номиниран за общо 6 награди и спечели всички, включително за най-добро поп видео, за хореография, за режисура, за кинематография и за най-добра редакция. Освен това Бионсе взе статуетките за най-добро видео на изпълнителка за Hold Up, а клипът към Lemonade спечели приза за най-добра дълга форма на видео.В другите категории Келвин Харис взе статуетката за най-добро видео от изпълнител за This Is What You Came For, което е с участието на Риана. За най-добра колаборация бяха отличени Fifth Harmony ft. Ty Dolla $ign за клипа към Work From Home. Най-добро хип хоп видео стана Hotline Bling на Drakeм най-добро рок видео е Heathens на Twenty one pilots, a най-добро електронно видео - How Deep Is Your Love на Calvin Harris & Disciples.Американската поп рок група DNCE взе награда за най-добър нов изпълнител, а за "песен на лятото" бе отличена All In My Head (Flex) на Fifth Harmony feat. Fetty Wap. Coldplay взеха наградата за най-добри визуални ефекти за клипа към Up&Up. Дейвид Боуи бе отличен посмъртно за албума му Blackstar , който излезе на пазара в началото на годината, два дни преди смъртта на изпълнителя.