Свинята на "Пинк Флойд" полетя отново

Надуваемата свиня Алджи в небето



Барабанистът на "Пинк флойд" Ник Мейсън, който е един от основателите на групата, казва, че изложбата е като "ода за дълголетието" ѝ.

Ник Мейсън показва прелитащият над него Алджи



"The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains"

350 предмети, свързани с историята на "Пинк Флоид", като плакати, рекламни постери, маски и музикални инструменти, използвани от бандата по време на концертите. Предвидено е и специално

Свинята Алджи над Музея на Виктория и Алберт



Розова надуваема свиня с размерите на автобус прелетя вчера над лондонския музей на Виктория и Алберт, предаде "Ройтерс". Полетът оповестява изложбата "The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains" която ще се състои в музея догодина. Тя е посветена на 50-годишнината от излизането на първия сингъл на британската група - "Arnold Layne".Свинята, известна като Алджи, се превърна в една от емблемите на "Пинк флойд" след появата ѝ на обложката на един от най-успешните албуми на "Пинк флойд" - Animals, от 1977 г.За Алджи това не е първи полет. През 1976 г. свинята полита за пръв път, за да бъде снимана над електроцентралата в Батърси в Лондон именно за обложката на Animals. Тогава тя се откъсна от въжетата, които я придържаха и това причини хаос и абавяне на полетите на близкото летище "Хийтроу".Изложбата в Музея на Виктория и Алберт ще бъде открита на 13 май 2017 г. Билетите вече са в продажба, като цената им е между 20 и 24 паунда.ще покаже неизлъчвани кадри от концерти на групата илазерно шоу.Това ще бъде трета изложба, в която музеят обръща внимание на рок музиката. През 2013 г. подобна изложба бе организирана за вече покойния Дейвид Боуи. Този месец ще бъде представена и експозицията "You Say You Want a Revolution? Records and Rebels 1966-1970", посветена на най-добрите музикални изпълнения на късните 60 години.Трите събития са свързвани на епоха на музикално творчество и новаторство, които според някои никога няма да бъдат повторени, отбелязва Ройтерс.На въпрос дали групата би постигнала същия успех, ако беше започнала да твори днес, Мейсън отговаря: Мисля, че дори не биха ни допуснали до "X Factor".