Жаклин Вагенщайн: Бегбеде умее като никой друг да провокира установените правила

Фотограф: Георги Кожухаров

За второ поредна година амбициозният и артистичен екип на издателство "Колибри" предлага на почитателите на киното и литературата среща с шедьоври, пренесени на големия екран - фестивала "Синелибри". Освен разнообразната програма, в рамките на която се показват, както класически екранизации, така и съвременни адаптации, в София гостуват някои от авторите, по чийто романи са заснети филмите. За откриването на "Синелибри" (5 октомври в зала №1 на НДК), от Париж пристига провокотор №1

в литературата - Фредерик Бегбеде. На него създателят на фестивала - Жаклин Вагенщайн, ще връчи и първата специална награда на фестивала. С нея разговаряме за второто издание и смисъла от такова събитие.

Първото издание на "Синелибри" показа, че нито киното, нито литературата са загубили почитателите си. С второто

демонстрирате амбиции и сила да превърнете "Синелибри" в силен фестивален играч. Какви са поуките от първото и очакванията от второто издание?

- Бегбеде е режисирал най-напред "Любовта трае три години". Романът му "6,66 евро" е екранизиран от Ян Кунен с Жан Дюжарден в главната роля и ще бъде излъчен в рамките на фестивала. На филма "Идеалът" Бегбеде е едновременно сценарист и режисьор. Специалната награда на "Синелибри" се връчва за

многоликия му талант на публицист, писател, режисьор, сценарист

и

продуцент. Дава му се за способността да провокира общественото мнение и с творчеството си, и с поведението си, и защото умее като никой друг да хвърля ръкавицата на установените правила. С тази символична статуетка

,

ние го награждаваме

за оригиналните му, нестандартни хрумвания и талантливото им осъществяване.

- Ще добавя и "За любовта и сянката" и "Вечност". Разбира се, че вярвам, че бъдещето е жена, та, аз съм жена. И ще завърша с един откъс от една песен -

.

- Първото издание направихме спонтанно и се получи истинска магия, както за нас като организатори, така и за публиката. Първоначално беше замислено като еднократна акция, но след големия успех, овациите на зрителите и ентусиазма на екипа, решихме да го организираме всяка година и наистина да се позиционираме на картата на фестивалите. Поуките са най-вече свързани с организационни детайли, който тази година са изкусурени и очакваме второто издание да протече гладко. Освен това тази година селекцията е по-голяма и по-разнообразна с изцяло нови филми с национална премиера за България. С придобития опит и обогатената програма се надяваме да надминем успеха на предишното издание.- Засега сме взели за разпространение единствено този филм, защото това беше и възможност да го покажем на фестивала. Вярваме, че е действително забележителен и ще има успех у нас, затова и премиерата е в зала 1, след което филмът ще може да бъде видян във всички арт кина в продължение на няколко месеца.В интерес на истината и Колин Фърт и Джъд Лоу бяха поканени в България за първата прожекция на филма и отказаха поради други заетости, но догодина звездите от този ранг ще бъдат поканени много по-отрано, за да могат да ни предвидят в програмата си и вярвам, че ще имаме поне трима истински звездни гости.- "Геният", заради мащаба на продукцията, темата и историята, които са много любопитни и чудесния актьорски състав. Очаквам с нетърпение и филма "Тя" на Пол Верховен с Изабел Юпер, по романа "Ох..." на моя любим писател Филип Джиан. Много харесвам филма "Любовникът", а ценителите не бива да пропускат "Фицкаралдо" и "Да убиеш присмехулник".- Миналата година също излъчихме един документален филм - "Кустурица, балкански хулиган". С това затвърждаваме традицията за присъствието на българското документално кино в рамките на фестивала. "Книжарят" е българско-френска продукция и продуцентката от френска страна Катрин Бернщайн ще е тук за премиерата на филма. Българската следа в живота на Ромен Гари, един забележителен писател, е изключително любопитна и смятам, че филмът ще предизвика голям интерес.- Филмите по книги на други издателства са два - "Човек на име Уве" на "Сиела" и "Да убиеш присмехулник" на "Бард". Селекцията се дължи основно на качеството на филмите, тъй че съвсем не е изключено присъствието и на други издателства. Естествено преобладаващата селекция е на "Колибри", тъй като много от книгите са издадени специално за фестивала, сред тях са "Геният", "Тирза", "Небостъргач", "Аз и Камински", "Тя", "Вечност","Шери", както и две книги от поредицата "Амаркорд" на двама от най-големите съвременни режисьори - Иржи Менцел и Вернер Херцог.- Миналата година си представях, че смела мечта е да открием в зала 1, тази година това е факт. Може би следващата стъпка е да имаме конкурсна програма и международно жури, и големи имена сред поканените гости. А, защо не, и самите ние да заснемем филм по книга.This is a man's worldbut it would be nothingwithout a woman or a girl