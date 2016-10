Есенното издание на "Капана фест" идва с три дни музика от шест държави

[Организаторите]

Есенното издание на уличния "Капана фест" обещава три изпълнени с музика дни между 14 и 16 октомври. Освен традиционните творческа, скейт и базарна зона на открито едноименният пловдивски квартал ще домакинства на над 15 концерта - музиканти от 6 държави и още повече стилове - от хардкора на Last Hope дос румънската стоунър рок бандаТе ще бъдат последвани от американската метъл формация, в загрявка за българските хардкор машини от- откритата сцена в капана, ще звучис програма, подготвена от оперно-филхармоничното дружество в града. След тях- китара ще вдигнат още повече настроението с виртуозен етно джем сешън. Последен за вечерта ще е новият проект на Нина Николина и перкусиониста Калин Вельов, в който участва и народната певицапознато от пловдивския клуб Apartment 101. Вечерта предлага среща с няколко млади алтернативни български групи -с материал от предстоящия си албум Sick Colored Planet, по който бандата работи заедно с басиста и продуцент на Faith No More Били Гулд.ще завършат вечерта с музикалния фънк коктейл Groovy Jam Shoes - номиниран за албум на годината от британското Barricade Radio и спечелил признанието на главния редактор на AllMusic Стивън Томъс Ърлуин. Groovy Jam Shoes на КoKa Mass Jazz е моето заглавие за албум на годината, написа той в "Туитър". Веднага след появата си през март миналата година албумът оглави класацията за продажби на голямата европейска музикална платформа Juno Records.Звукът наи младата"Капана фест" ще бъде закрит от. Преди тях публиката ще може да чуе и види представление на Камарата Пловдив при Държавна Опера Пловдив със специалното участие на световно признатия български кларинетист Илиан Илиев и маестро Деян Чобанов.Мултимедийни екрани из квартала, изложба на ретро и редки мотоциклетидве театрални постановки и безплатни уъркшопи и работилнички също ще бъдат част от тридневното събитие. Повече за "Капана фест" има на неговия сайт.