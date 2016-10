Брайън Адамс открива изложба и излиза за втори път пред българска публика тази вечер

млади британски военни, претърпели тежки травми по време на мисиите в Ирак и Афганистан, и "На фокус" (Exposed), в която пред обектива му застават

знаменитости като кралица Елизабет, Мик Джагър, Дъстин Хофман, Стинг, Ейми Уайнхаус, Моника Белучи, Кейт Мос, Виктория Бекъм, Шон Пен и много други.

Сър Мик Джагър, Ню Йорк, 2008

Фотограф: Брайън Адамс [Vivacom Art Hall]

Брайън Адамс гостува за втори път в България, като този път идва и в амплоато си на фотограф - преди концерта си в "Арена Армеец" канадският рок певец ще открие и изложбата си Exposed/Wounded в столичната Vivacom Art Hall.Експозицията включва две фотографски серии на Адамс: "Ранени" (Wounded), която показваИзвестността на певеца дава достъп и ключ към тях, но не липсва и фотографски интерес и умелост. Снимките са правени за основаното от самия Адамс берлинско издание Zoo, публикувани са във Vanity Fair и Vogue. Изложбата пристига от Стокхолмския музей на фотографията. Входът за откриването е само с покани, но тя ще остане в София до 12 ноември.Концертът, част от световното турне на канадеца Get Up, започва в 20 ч. и включва песни от едноименния му албум, издаден миналия октомври. Успоредно с тях той ще изпълни и някои от най-големите хитове на продължилата си повече от 3 десетилетия кариера.57-годишният музикант има 13 студийни албума, продадени в 65 млн. копия по целия свят и е оглавявал класациите в над 40 държави. Носител на "Грами", номиниран за "Оскар" и "Златен глобус" за песните си към филми, той започва музикалната си кариера още в училище. Издава първия си самостоятелен албум през 1980 г., а четири години по-късно вече е на върха с Reckless, в който влизат класиките Run To You, Summer of ’69 и Heaven. Сред многобройните му хитове са още Please Forgive Me, Have You Ever Really Loved A Woman, The Only Thing That Looks Good On Me Is You, 18 Til I Die и много други.