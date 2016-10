Станимир Генов ще представи изложбата си "Лавина" във варненския арт център Contemporary Space

Станимир Георгиев

30 октомври.

Изложбата "Лавина" на Станимир Генов ще бъде открита днес във варненския арт център Contemporary Space."Живописните произведения на Генов, показани в това "шоу" отправят мисленето към една друга лавина – плътна, тотална, на моменти психеделична, цветна територия – нито пейзаж, нито абстрактна композиция, пише за изложбата изкуствоведът Йово Панчев. Това е неопределено вътрешно състояние, което намира своя визуален израз в лавина от форми, пред-образи, почти-фигури, квази-пространства, полу-жестове...".Станимир Генов е роден през 1982г. в София. Звършва живопис в Националната художествена академия, а от 2007г. до 2012г. той работи основно в сферата на инсталацията, видеото и звука.След изложбата си "Живопис" през 2012, Георгиев се завръща към живописта като негова основна медия. След това творбите му са представяне в редица самостоятелни изложби в България, след които ‘Excuse Me’ (2008), ‘Clear!’ (2011), ‘Outside’ (2014) и ‘Exhibition’ (2015).Станимир Генов участва и в редица групови изложби, последните от които ‘My Name Is Artist’ (Херенталс, Белгия, 2014), ‘Process in Progress’ (Виена, Австрия, 2015) и "Внимание: Прясна боя!" в София през миналата година. Негови творби са част от колекциите на Софийска градска художествена галерия, Министерство на външните работи, Центъра за изкуство "Хюго Вьотен" и редица частни колекции в България и по света.Изложбата ще остане открита до