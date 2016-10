Nasimo и Urban Creatures представят графити изложба в подлез на метрото

Една от другите работи на Nassimo в градска среда

[Организаторите]

Днес, 15 октомври от 20 часа подземния паркинг на метростанция "Интер Експо Център" на Цариградско шосе, ниво -2 в София ще посрещне посетителите на поредния съвместен проект на графити артиста

и колектива

–

Разположена в огромния бетонен паркинг, обгърната в мрака на подземията, изложбата ще потопи посетителите в друга реалност.

цели да се превърне в нещо повече от наблюдение на няколко платна. Тя настоява за преживяване, което започва още с пътуването в метрото.

Ясен Гешев, основател на фестивала за графити

и съавтор на идеята казва: "За нас това е съвършената изложба. Създадох идеята за нея през 2013 година, но ни бяха необходими 3 години, за да можем да я организираме по начина, по който ще ви я представим днес."

Съвместната работа между Ясен Гешев и

, когато на един от блоковете в квартал "Хаджи Димитър" бе изрисуван портрета на дядо Добри - възрастния мъж, събрал и дарил хиляди левове на български храмове. С него организаторът и артистът искаха

Разговорът продължава с изложбата

и търсенето на светлината. Светлината, която

- номиниран за будител на годината на Радио FM+, и Ясен Гешев са сигурни, всички можем да открием в себе си.

Изложбата ще продължи само една седмица и ще бъде отворена всеки ден от 16 до 23 октомври от 12:00 на обяд до 12:00 вечерта, входът е свободен.

Над 100 човека са работили за осъществяването на тази изложба.

