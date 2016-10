Фестивалът "Аларма пънк джаз" празнува 8 години с The Ex и Bernays Propaganda

1

Един от най-наситените, разнообразни и издръжливи концертни формати - радиофестивалът "Аларма пънк джаз", празнува 8 години с троен концерт на 27 октомври в столичния клуб Mixtape 5. Празникът ще отбележат своеобразните "кръстници" на фестивала - родоначалниците на импро-пънка и пънк-джаза The Ex от Холандия, подкрепени от добре познатите у нас македонци Bernays Propaganda и канадски ембиънт музикант ливански произход, свирещ под името Jerusalem in My Heart.The Ex - световна величина в ъндърграунд музиката, както ги описват от "Аларма", започват да свирят с първата вълна на пънка и вече 37 години реинтерпретират този простичък звук с елементи от унгарската, турската и африканска музика, с джаз-импровизационни стратегии и класически оркестри.Срещите им в полето на авангардната музика, разказват организаторите от Националното радио, включват музиканти от три поколения – от ветераните ICP Orchestra, през британските анархисти Chumbawamba, американския челист Том Кора (1953-1998), доайена на етиопския джаз Гетатчю Мекурия (1935-2016) и много други.Македонската рок формация Bernays Propaganda е добре позната на публиката не само от репертоара на "Аларма", но и чрез Indioteque, Spirit Of Burgas, "Строежа". Тази година те издадоха четвърти студиен албум – "Политика" (Moonlee Records, март 2016), както и 7-инчова съвместна плоча с Майк Уат, настоящия басист на The Stooges и подготвят празненствата за 10-годишнината си на сцена.Jеrusalem In My Heart пък е аудио-визуален проект на живеещия в Монреал ливански музикант и продуцент Радуан Гази Мумнех и худогника Шарл-Андре Кодер. Музиката му черпи вдъхновение от арабската фолклорна традиция, но и съвременната й градска култура. В това определение влизат и касетки със записи на световно неизвестни сирийски и ливански певци, "провъкнали" се на запад през бежанските лагери, предавани от ръка на ръка като изключителна ценност и спомен за дома.Билети за концерта на цени от едва 15 лв до 20 октомври се продават в мрежата на Eventim . След това ще струват 17 лв., а на място - 20, като местата в залата са едва 200, предупреждават организаторите. Вратите на клуба ще отворят в 21.00 ч., а първият концерт - в 21.30 ч., когато започва и едноименното предаване "Аларма" по програма "Христо Ботев".