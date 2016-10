Две нови песни в изпълнение на Дейвид Боуи, записани в месеците преди смъртта му, направиха премиерата си вчера по радиостанции на Би Би Си. Те са част от общо три нови композиции, създадени от певеца за мюзикъла Lazarus, и ще излязат в саундтрака му на 21 октомври.When I Met You прозвуча в ефира на Би Би Си 6 вчера сутринта и може да бъде прослушана в записа на предаването около 51-та минута , а No Plan - в обедното шоу на Би Би Си 2 около 46-та минута. Третата композиция се казва Killing a Little Time и вероятно ще излезе едновременно с албума, който ще е двоен.В песните участват музикантите, работили с певеца за последния му албум Blackstar, излязъл дни преди смъртта му.Дейвид Боуи почина през януари на 69-годишна възраст.