Снимка на деня: Хю Лори получи звезда на Алеята на славата

1/2 снимки в галерията Британският актьор Хю Лори получи своя звезда на Алеята на славата вчера, съобщи агенция "Ройтерс". Станал известен във Великобритания с комичните си роли, той се превърна в световна звезда с превъплъщението си в саркастичния гениален лекар Грегъри Хаус в сериала "Доктор Хаус", което му донесе два пъти наградата "Златен глобус". "Изгубих бройката на младите хора, които са ми казвали, че учат или практикуват медицина, защото са гледали "Хаус", каза 57-годишният Лори на церемонията в Лос Анджелис. "Днес съществуват лекари, които спасяват животи, израждат бебета и изстискват циреи, защото въображението им е било разпалено от истории, идеи и възможности, които иначе не биха обмислили". Лори се появи на церемонията със стария си колега и приятел Стивън Фрай, с когото си партнираха в комедиите A Bit of Fry and Laurie, Blackadder, и Jeeves and Wooster.

Фотограф: Mario Anzuoni