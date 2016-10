АББА ще се съберат за "невиждано досега" виртуално шоу

Повече от 30 години след последния си многолюден концерт шведската поп група АББА ще се събере за "невиждано досега" дигитално шоу, обединяващо виртуална реалност и изкуствен интелект, предадоха "Ройтерс" и Би Би Си. Премиерата е насрочена за 2018 г.Агнета Фалтског, Бьорн Улваус, Бени Андершон и Ани-Фрид Лингстад ще работят със създателя на музикалното риалити шоу American Idol Саймън Фулър.Изследваме възможностите на нов технологичен свят с виртуална реалност и изкуствен интелект, които ще ни позволи да създадем форми на развлечение, каквито досега не сме си представяли, обяви той в изявление пред медиите.В 30-годишната си кариера Фулър е менажирал звезди като Ани Ленъкс, Ейми Уайнхаус, Spice Girls, футболистът Дейвид Бекъм и няколко победители от American Idol.АББА, известни с многобройните си хитове като Waterloo, Dancing Queen и Take A Chance On Me, се разпаднаха през 1982 г., но през юни за пръв път пяха отново заедно на частния купон по случай 50 години от запознанството си. През януари пък музикантите откриха увеселителен парк , вдъхновен от музиката им и мюзикъла "Мама Миа" в шведската столица Стокхолм.