Снимка на деня: Светът според Тръмп (и Янко Цветков)

1/1 снимки в галерията "Не вярвах, че ще го доживеем! Съболезнования!" Това пише българският графичен дизайнер и илюстратор Янко Цветков под своята карта "Светът според Доналд Тръмп" (The World According to Trump), която се радва на нова популярност след вчерашната внезапна победа на бизнесмена на президентските избори в САЩ.



Цветков, или Alphadesigner, е автор на изключително популярния Atlass of Prejudice ("Атлас на предразсъдъците"), която хвърля хумористичен поглед към света от различните му гледни точки и иронизира предразсъдъците. "Светът според Тръмп" е рисувана през декември 2015 г., скоро след като Доналд Тръмп обяви, че като президент ще наложи забрана на мюсюлманите да влизат в САЩ, а мексиканците нарече "изнасилвачи".



Повече за Цветков и картите му може да прочетете тук.

Илюстрация: Янко Цветков [atlasofprejudice.com]