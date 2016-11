Видео: Нова порция танци с норвежeца от български произход Mikhail Paskalev

Witness се казва новата песен на живеещия във Великобритания норвежки музикант от български произход Mikhail Paskalev. Той набра международна популярност с албума си What's Life Without Losers (2013 г) и двата сингъла от него I Spy и Jive Babe, които станаха хитове в социалните мрежи - вторият особено у нас, тъй като клипът е сниман из любими на певеца български села. Баща му е родом от Устина, Пловдивско, и се е запознал с майка му като музикант в Норвегия, разказа той през 2012 г. пред "Капитал" Тогава Паскалев сподели, че не очаква да стане суперзвезда заради нишовия характер на музиката си, която не е нито откровен поп, нито рок така, както стиловете са наложени от големите лейбъли. "Това не е и в мой интерес. Аз просто искам да правя музика и да пътувам, правейки концерти на места, на които хората искат да ме чуят", заяви тогава той.Witness отново впечатлява с кинематографичните достойнства на клипа си, който е режисиран и монтиран от самия Паскалев. В основата на филмчето е "синдрома на втория албум", разказва музикантът пред изданието The Line of Best Fit: "..Личният ми опит, моментите, когато си в плен на суетата, големите мечти и съмненията, че няма да изпълниш собствените си очаквания [...] Резултатът е май най-любимото нещо, което съм правил."