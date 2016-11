"Аеросмит" обявиха "прощално" турне из Европа

["София Мюзик Ентърпрайзис"]

Американските рок музиканти от "Аеросмит", заедно от 45 години, се отправят на прощална обиколка из Европа през 2017 г., обявиха самите те, цитирани от "Ройтерс"."Аеросмит" за завръщат от другата страна на Атлантическия океан с едно от най-големите рок шоута, което някога сте виждали, и вероятно най-важното събитие, което трябва да посетите през 2017 г., част от тяхното прощално турне, с което казват "Aero-Vederci Baby!", гласи изявлението на групата.Едно от големите имена в американския рок, "Аеросмит" са основани в Бостън през 70-те години на миналия век и са познати с десетки хитове като Walk This Way, Crazy, Back in the Saddle, Living on the Edge, Cryin', Love in an Elevator и други.В шеговито видео, публикувано от бандата в "Туитър", вокалистът Стивън Тайлър и китаристът Джо Пери се питат дали това ще бъде "последно ура" за "Аеросмит". Кой знае, завършва Пери. Наскоро той имаше здравословен инцидент по време на концерт на групата.Европейското им турне започва в Тел Авив през май 2017 г. и продължава към Грузия, Русия, Германия и други части на Европа до началото на юли. Групата няма да минава през Балканския полуостров и почти заобикаля Централна Европа, като най-удобните за българските почитатели концерти вероятно са тези в Барселона и Мюнхен.Групата бе и в България през 2014 г.