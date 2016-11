Два спектакъла от фестивала Vertigo във Варна тестват границите на провокацията (видео)

Фотограф: Vetigo

Спектакълът The Space In Between - хореограф и изпълнител е Искра Иванова

Фотограф: Vetigo

Част от представлението The Miserable Thing

Два спектакъла, тестващи границата на допустимата провокация към публиката, ще бъдат представени в рамките на започналия вчера международен фестивал за съвременен танц и алтернативни изпълнителски изкуства Vrtigo.Утре на сцената на Варненския Куклен театър ще бъде представен петдесет минутния проект Test_a_mental на Пол Дунка и Красен Кръстев и с костюми на Диана Бобина и Катя Гузун.Според авторите на спектакъла Test_a_mental е "гледна точка към живота и смъртта през модели специфични за колективното въображение - спорната проблематика за задгробния живот, напрежението между страха от смъртта и надеждата за безсмъртие, връзката тяло-душа. Резултатът, твърдят Дунка и Кръстев, e представление, което говори за всичко това по един спокоен начин, но то е и фина интроспекция, обвита в избягването на трагичното".Вторият спектакъл, чието представяне със сигурност ще събуди отново дебата за границите на изкуството, е The Miserable Thing на бразилско–холандското дуо Антонио Мая и Фернандо Белфиоре.Според Белфиоре, който е и режисьор на спектакъла "той предлага недовършени събития с намерението да предизвика въображението на публиката. Бързо сменящи се сцени, натоварени с много енергия изследват как тялото може да промени изведнъж околното пространство."Представлението показва механизма на взаимодействие на живите тела с живи тела, казва драматичният консултант на спектакъла Катарина Бакацаки, акцентирайки върху идеята за пърформативност на тези тела."Провокативността на The Miserable Thing, което както и Test_a_mental е предназначено само за публика над 18 г., е, че във втората му част Антонио Мая и Фернандо Белфиоре играят съвършено голи.Вчера фестивалът Vertigo беше открит със спектакъла "Калибан" на Мирослав Йорданов и с участието на Красен Кръстев, а днес отново на сцената на Социалната чайна във Варна ще бъде представен проектът The Space In Between. Негов хореограф и изпълнител е Искра Иванова. Фестивалът продължава до 17 ноември.