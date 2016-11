Видео: Скарлет Йохансон в първия трейлър на Ghost in the Shell

[YouTube]

Филмът е базиран на едноименната манга (японски комикс) на Масамуне Широ. По историята са правени няколко пълнометражни анимации и телевизионни серии.

Героинята на Йохансон е първият киборг-полицай, част от специален отдел за борба с киберпрестъпленията в близкото бъдеще. Действието се развива в средата на XXI в.

Неонови светлини, престрелки и град, превзет от престъпници, корупция и проституция. Такава картина рисува първият трейлър на дългоочакваната игрална адаптация на известния японски манга комикс Ghost in the Shell (позната у нас и като "Дух в черупка"). В главната роля на майор Мотото Кусанаги е Скарлет Йохансон, а известният японски режисьор и актьор Такеши Китано е командир на отряда за борба с киберпрестъпления. В трейлъра за секунда се появява и британският музикант Трики.Във филма участват още акьорите Майкъл Уинкот, Майкъл Пит и Жулиет Бинош. Режисьор е Рупърт Сандърс. Официалната премиера на Ghost in the Shell е насрочена за 31 март.Изборът на Йохансон за главната роля породи обвинения в разисъм. Според критиците не е редно известната американска актриса да играе японска героиня в японска история. Според Стивън Пол, един от продуцентите на филма, решението придава "интернационален подход" на филма.