Morcheeba пристигат в София с нов албум

Рос Годфри и Скай Едуардс

[Eventease]

Skye & Ross, който излезе през септември тази година, съобщават от

продажба на касите на Билетен център НДК, в мрежата на Ticketportal.bg , бензиностанции OMV, книжарници Booktrading и магазини "На Тъмно".

Вокалистката Скай Едуардс и инструменталистът Рос Годфри от британското трип-хоп трио Morcheeba пристигат в България за концерт в зала 3 на Националния дворец на културата на 22 ноември. Двамата ще изпълнят парчета от новия си съвместен албумEventEase.Причината Morcheeba да останат само двама е решението на продуцента Пол Годфри да се оттегли от музикалната сцена през 2014 г. Съвместният проект дава възможност на Едуардс и Годфри да експериментират с музиката и да търсят ново звучене.За концерта си в София двамата пристигат с бенд, съставен от басиста Стив Гордън. пианиста Рич Милнър и барабаниста Джега Маккена-Гордън.Освен песни от новия си албум те ще изпълнят и обичани хитове на "Морчиба" като Enjoy the Ride, Rome Wasn’t Built in a Day, The Sea, Otherwise, Gimme Your Love."Този албум е много по-жив, китарите са по-силни, ползвахме и повече барабани. По тези причини този албум е много по-енергичен и близък до сцената", казва Рос Годфри.Вратите на зала 3 на НДК ще бъдат отворени от 19:30. Билетите са в