Що е техно, изсвирено на живо, показват Elektro Guzzi в София

Билети за събитето се продават на касите на . Виниловите плочи са му слабост, защото има над 8000.Организаторите от Reel Feel обещават концепцията за събитието да е нетипична за българската сцена, а самият концерт да даде началото на поредица от запомнящи се партита.Билети за събитето се продават на касите на Eventim , а за повече информация можете да намерите на страницата на концерта във "Фейсбук"

Техно музика, изсвирена на музикални инструменти и електронно парти до сутринта. Това предлага четворният концерт на виенското трио Еlektro Guzzi, американското дуо Inc. No world и диджеите Finn Johannsen и StefaK, който ще се състои на 25 ноември в Студио "Орфей", съобщават организаторите от Reel Feel.През 2010 г. братята Андрю и Дейниъл Ейджд решават да правят музика под името Teen Inc., след като са участвали в турнета с различни музиканти. Три години по-късно излиза дебютният им албум No World. През 2014 г. работят заедно с британската певица FKA Twigs по песента FKA x inc.През септември тази година излезе As Light As Light - вторият албум на братя Ейджд, вече Inc. No world. Европейското турне по промотирането му започва именно с концерта на 25 ноември в София.Музиката им смесва лирични вокали и приятен китарен звук. Родени в Лос Анджелис, братята от Inc. No world в момента живеят в Хаваи, което също оказва влияние в албума As Light As Light. Изданието "Пичфорк" определя стила им като "80-тарска арендби музика, която е с единия крак в новото хилядолетие", а братя Ейджд като "режисьори на настроение".След Inc. No world в студио "Орфей" идва ред на музиката, която е звучала от сцените на повечето значими клубове и фестивали за техно музика в Европа. Виенското трио Electro Guzzi свирят - да, свирят - хипнотична техно музика, повлияна от класическия техно звук от Детройт. При тях всеки звук е автентичен - без синтезатори и дръм машини, без дигитални технологии, единствено с традиционнитеElectro Guzzi идват в България, за да представят своя нов албум Clones, с който "впечатляват повече от всякога", както казват организаторите .За доброто настроение на посетителите до сутринта ще се грижат берлинския диджей Finn Johannsen и софийскияElectro Guzzi