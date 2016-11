Видео: Първият албум на "Металика" от 8 години и Enter Sandman на училищни инструменти

След осем години затишие "Металика" издадоха нов албум. Hardwired... to Self Destruct е десетият студиен албум на най-известната траш-метъл група в света и официално е в продажба от днес, но музикантите подгряха появата му с 12 видеоклипа, по един за всяка от песните, последният от които излезе вчера. Целият албум на групата може да бъде прослушан в YouTube и дори в Napster - стрийминг платформата, която навремето музикантите осъдиха за свободно споделяне на музиката им.Според Робърт Трухильо, четвъртият поред басист в историята на групата, Hardwired... to Self Destruct е може би е и най-добрият им албум досега. Музикалните журналисти също му дават високи оценки, наричайки го "по-тежък от ада" (NME) и "най-добрите им рифове от десетилетия" ("Гардиън"). Поне един член на групата вероятно е със смесени чувства по този въпрос - китаристът Кърк Хамет, който преди време се оплака, че загубил смартфона си с над 400 рифа , готвени за новите записи."Трябваше да го преживея. Невероятно разочарование е да си вложил толкова труд, време и надежди в нещо и то да изчезне", коментира пред "Ройтерс" той. Но заяви, че "Металика" са в един от силните си творчески периоди и от тях може да се очаква още. За да промотират албума си, "Металика" се включиха в хумористичен кавър на една от големите си класики Enter Sandman, изпълнен изцяло на инструменти от американските класните стаи.