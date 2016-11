"Ч.Р.Д., г-н президент": роклята на Мерилин Монро и историята й се продадоха за рекордна сума

1

Монро на коктейла след изпълнението си в "Медисън скуеър гардън".

Блестящата рокля, с която Мерилин Монро изпя "Честит рожден ден, г-н президент" на Джон Кенеди през 1962 г., се продаде за 4,8 млн. долара на търг, предаде "Ройтерс". Тоалетът - толкова тесен, че e трябвало да бъде зашит върху тялото на актрисата, и оставящ впечатлението за голота, надмина рекорда за дреха, поставен преди време от прословутата бяла рокля на Монро, развята от въздушните течения във филма The Seven Year Itch."Happy Birthday, Mr. President" със сигурност е един от знаковите моменти в американската популярна култура. Монро прави сексапилното си изпълнение на 19 май 1962 г. на благотворително събитие на Демократическата партия в "Медисън скуеър гардън", което действително изпреварва 45-годишнината на Кенеди с 10 дни. Година и половина по-късно двамата главни герои от тази сцена вече няма да са сред живите, а тя ще стане символ на трагичният им и противоречив романс.Почти прозрачната рокля, покрита с 2500 кристала, е своеобразен апотеоз в работата на френския дизайнер Жан Луи, създал много от тоалетите на тази все по-разголваща се епоха. Луи е автор на черната сатенена рокля на Рита Хейуърт от "Гилда" и банският костюм на Дебора Кър от "Оттук до вечността", с който тя и Бърт Ланкастър се въргалят на плажа.Днес това изглежда невинно, но за времето си е близо до скандал, отбелязва "Гардиън". По същото време Монро се снима във филма Something's Got to Give и студиата "Фокс" уреждат промоционално събитие за медиите, в което актрисата плува в басейн чисто гола. Кадрите, публикувани в списание "Лайф", са първите по рода си със звезда от такъв статут.Серенадата в "Медисън скуеър гардън" е и поредната забежка на Монро от снимките на Something's Gota Give, заради която в края на краищата не само е уволнена, но "Фокс" й създава имиджа на почти луда жена. По-малко от три месеца след честитката към Кенеди актрисата умира от свръхдоза сънотворни в дома си. Ако беше жива, днес Монро щеше да е на 90 години.Роклята е закупена от веригата музеи Ripley's Believe it or Not.