"Манчестър край морето" оглави престижна класация за филмите на 2016 г.

"Манчестър край морето" бе обявен за филм на годината в престижната класация на неправителствената организация National Board of Review, предава "Ройтерс".Обединението от кинокритици, изследователи, режисьори и други професионалисти съществува от 100 години, а наградите му често задават тона за оскарите в САЩ. Миналогодишният коронован бе "Лудия Макс" на режисьора Джордж Милър, който отнесе седем статуетки от Академията, макар и в по-технически категории.Тазгодишният победител обаче е възможно най-далеч от постапокалиптичния екшън. Независимата драма с Кейси Афлек разказва за мъж, който е принуден от семейна трагедия да се върне в малкото си родно рибарско градче.Тя бе отличена в четири категории, включително за ролята на Афлек и оригиналния сценарий на режисьора Кенет Лонерган. "Манчестър край морето" бе показан у нас в рамките на фестивала So Independent.Moonlight, драма за беден, тормозен чернокож младеж, който се опитва да приеме хомосексуалната си ориентация, получи наградата за режисура в лицето на Бари Дженкинс. За най-добра актриса бе обявена Ейми Адамс от "Първи контакт", за поддържащ актьор - Джеф Бриджис в Hell or High Water, а за най-добра анимация - "Кубо и пътят на самурая". "Аве, Цезаре" на братя Коен, "Възражение по съвест" на Мел Гибсън (в момента на "Киномания"), предстоящият "Мълчание" на Скорсезе, "Денят на патриотите" - за атентата по време на маратона в Бостън и "Скрити цифри" - за три чернокожи математички, подпомогнали НАСА в ранната битка за завладяване на Космоса, също бяха в топ 10 на най-добрите филми според организацията.Сред тях бе и мюзикълът "Страната Ла ла ла" , който бе сред ранните фаворити за "Оскар" с изпълнението на Ема Стоун. National Board of Review обаче не му даде самостоятелна награда. "Джаки" с Натали Портман - също одумван от критиката за престижните февруарски статуетки, остана извън класацията.