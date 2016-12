Стиви Уондър подгрява музикалната анимация "Ела, изпей!" с нова песен (видео)

Освен над 100 кавъра на любими парчета, изпълнени от симпатични рисувани животни, саундтракът на музикалната анимация "Ела, изпей" ще включва и оригинална песен, записана от Стиви Уондър.Faith е дует с американската попзвезда Ариана Гранде и първият самостоятелно издаден сингъл на живата легенда на R'n'B, фънк и соул музиката от 7 години насам. Снощи Уондър представи песента на американската премиера на филма.Последното парче на Уондър се казваше All About The Love Again по повод повторната кандидатура на Барак Обама за президент на САЩ, а последният му албум - A Time to Love, е от 2005 г. В началото на 2016 г. обаче музикантът обеща нов студиен запис с проектозаглавието Through the Eyes of Wonder.Не е известно дали Faith ще бъде част от него, но песента ще излезе заедно със саундтрака и самия филм "Ела, изпей" на 21 декември. Читателите на "Дневник" пък могат да спечелят 50 билета за предварителна прожекция на филма с новата ни "Киноигра" , която продължава до тази неделя, 11 декември.