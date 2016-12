Бионсе води в номинациите за "Грами"

Хип-хопът и повлияните от него култура и попмузика властват над номинациите за наградите "Грами", където Бионсе получи най-много - 9 номинации за предстоящите награди "Грами", следвана от колежката си Риана и рапърите Дрейк и Кание Уест с по 8. Статуетките ще бъдат раздадени на 12 февруари в Лос Анджелис.Бионсе е номинирана в най-големите категории за албум, песен и запис на годината заради своя хит Formation и визуалния албум Lemonade, които говореха за сериозни проблеми като расизма и сексизма. 35-годишната певица ще се състезава с британката Адел, също номинирана в трите топ категории за албума си "21".За албум на годината се състезават още Джъстин Бийбър с Purpose, Дрейк с Views и кънтримузиканта Стърджил Симпсън с албума си A Sailor's Guide To Earth. Пренебрегнати бяха The Life of Pablo на Кание Уест и Blackstar - последният албум на покойния Дейвид Боуи, излязъл два дни преди смъртта му. Той обаче бе номиниран в категорията за алтернативен албум на годината.