Видео: Животинско carpool karaoke и още весели кавърверсии от "Ела, изпей"

Кой не обича да си припява в колата? В днешно време дори анимираните герои си устройват carpool karaoke , пък били те и животни, родени от въображението на авторите на "Аз, проклетникът". Студио "Илюминейшън" предлага на малките изпълнена с песни Коледа с "Ела, изпей" - кръстоска между певческо риалити, мюзикъл и анимация.Героите на филма, озвучени от звезди като Матю Макконъхи, Рийз Уидърспуун и Скарлет Йохансон ще се впуснат в преследване на мечтите си с най-голямото музикалното състезание в животинския свят - единствен шанс на коалата-романтик Бъстър да спаси западащия си театър. По пътя ще изпълнят 100 известни и обичани парчета като My Way на Синатра, Shake It Off на Тейлър Суифт, Hallelujah на Ленард Коен и много други. Част от тях звучат в горния видеоклип. Киноиграта на "Дневник " пък дава шанс на 50 читатели да спечелят покана за себе си и приятел за първата прожекция на филма у нас. Вижте въпроса, свързан с "Ела, изпей" и дайте верен отговор до тази неделя, 11 декември.