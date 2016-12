Поддръжници на Тръмп призоваха за бойкот на новите "Междузвездни войни"

Поддръжници на новоизбрания американски президент Доналд Тръмп призоваха за бойкот на филма "Rogue One: Истории от междузвездни войни", защото съдържа скрити политически послания срещу него, предаде "Ройтерс".Те изразяват недоволството си под хаштага #DumpStarWars в "Туитър" след като сценарист на продукцията нарече в интервю злите сили на Империята и характерните им войници с бели каски "организация за превъзходството на бялата раса".Теорията изглежда е подхранена и от факта, че в ролите на положителните герои в Rogue One играят актьори от афроамерикански, арабски и китайски произход, предвождани от жена (в ролята Фелисити Джоунс). Бойкотиращите привиждат в "силите на империята" Доналд Тръмп, който събра подкрепа от расистки и крайнодесни организации и назначи хора с подобни сантименти в екипа си."Честно казано това е глупост. Нямам коментар", заяви главният мениджър на "Дисни" Боб Игър пред журналисти.Rogue One, чийто сюжет е отделен от останалите серии на научнофантастичната поредица, вече може да бъде гледан в някои точки на света, а от петък и в България. Въпреки призивите за бойкот се очаква филмът да събере между 300-350 млн. долара до неделя. Кинокритиката обаче остана със смесени чувства."Ролинг стоун" определи Rogue One като емоционален и пищен като другите епизоди, но според "Ню Йоркър" филмът "страда от лоботомия". Според "Варайъти" той е "предисторията, която феновете винаги са искали", а според "Ню Йорк Таймс" и "Уолстрийт джърнъл" - посредствен и незначителен. Журналистите обаче не намериха "политически послания" във филма.