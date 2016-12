Турнето за 20-годишнината на Placebo ще мине през Пловдив

Пловдив ще бъде спирка в юбилейното турне на британската алтернативна група Placebo, която отбеляза 20 години от издаването на едноименния си първи албум през 2016 г. Отново като дуо, вокалистът Брайън Молко и басистът Щефан Олсдал ще изнесат концерт в Античния театър на 3 юли 2017 г., съобщава се на техния сайт На турнето ще звучат песни от юбилейния, ретроспективен албум на групата A Place for us to Dream. Излязъл в началото на октомври, той включва 35 от най-добрите песни в кариерата на групата плюс нов сингъл на име Jesus's Son. Луксозният албум се продава и с книжка с непоказвани снимки от личния архив на Молко и Олсдал.Двамата основават групата през 1992 г., а четири години по-късно издават албума Placebo, който веднага печели сърцата на любителите на алтернативния китарен звук. Placebo имат седем студийни албума, като последния, Loud like Love, е от 2013 г. У нас групата е идвала няколко пъти.Билетите за концерта догодина ще се продават от утре сутрин на цени от 70 до 95 лв