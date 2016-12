"Тони Ердман" и филми на Кончаловски и Фахради продължават към чуждоезичния "Оскар"

[YouTube]

Девет филма от Австралия, Канада, Дания, Германия, Норвегия, Русия, Швеция, Швейцария и Иран продължават в състезанието за чуждоезичен "Оскар". Българското предложение "Каръци" не попадна в късия списък, от който ще бъдат определени номинациите, обявен на сайта на Американската киноакадемия.Сред филмите, които ще се борят за петте номинации, са няколко победители от Европейските филмови награди - немската комедия "Тони Ердман" анимацията "Животът ми като Тиквичка", състезаваща се от името на Швейцария, както и екранизацията на бестселъра "Човек на име Уве" на шведския писател Фредрик Бакман.Киното на скандинавските държави бележи сериозен успех с още две заглавия в краткия списък, и двете със сюжети от Втората световна война - датският Land of Mine, който разказва за съдбата на немските военнопленници, принудени да премахнат противопехотните мини, заложени от райха на датска територия, и норвежкият The King's Choice, за отказа на крал Хокон VII да капитулира пред силите на нацистка Германия и да назначи прогерманско правителство в страната.Сред големите имена в надпреварата са Андрей Кончаловски с "Рай" и иранецът Асгар Фахради, вече носител на един чуждоезичен "Оскар" за "Развод", с филма The Salesman. Младият канадски режисьор Ксавие Долан също е в списъка с "Това е само краят на света", показан у нас на Киномания.Номинациите за наградите на киноакадемията ще бъдат обявени на 24 януари, а самата церемония ще е на 26 февруари в Лос Анджелис.