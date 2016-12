Rogue One събра солидните $300 млн. само за първия уикенд на екрана

Въпреки относително скромната рекламна и маркетингова кампания и отсъствието на тримата главни герои от "Междузвездни войни" първият експеримент с филм от света на космическата сага, но извън основната сюжетна линия, събра солидните 300 милиона долара само в първия си уикенд по екраните.



"Rogue One : История от Междузвездни войни" успя да привлече достатъчно от най-преданите фенове и техните 155 милиона долара само в Северна Америка.



Това е втората по печалби премиера през декември в историята, второто най-добро излизане на екран за годината и един от най-силните дебюти в историята.



При това филмът още не е излязъл на два големи пазара - Китай и Южна Корея. Премиерата в Китай е на 6 януари и се очаква повишен интерес, тъй като в Rogue One в една от централните роли играе Дони Йен, екшън актьор от Хонконг.



"Уолт Дисни", която купи през 2012 г= LucasFilm, създателят на "Междузвездни войни", се опита да не създава свръхочаквания за Rogue One. Филмът е определян като по-мрачен, историята му се върти около война и жертвите в битките са повече от характерното за продукция с развлекателен характер. Касовият успех дава тласък на други подобни проекти като този за младежките години на Хан Соло, по който вече се работи.



"Междузвездни войни: Силата се пробужда" остава №1 за премиера през декември, като миналата година събра от САЩ и Канада 248 млн. долара през първия си уикенд и общо 937 млн. долара от пазара в Северна Америка.



Този път зрителите бяха приблизително същите - 75% са били възрастни и заклети почитатели на "Междузвездни войни", а "Уолт Дисни" разчита с паралелните филми от сагата да привлече по-млада аудитория.