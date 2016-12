1

На 30 март 2017 година на сцената на София Лайв Клуб ще се съберат етно-ембиънт групата "Кайно Йесно Слонце", лондонският саксофонист и кларинетист Шабака Хътчингс и Shabaka And The Ancestors от ЮАР, съобщиха организаторите от Falshimento."Кайно Йесно Слонце" ще представи новия си албум Mare Verborum, в който участва като гост-музикант челистката Маги Петрович.На сцената през март Шабака Хътчингс ще излезе с най-новата си формация, съставена от южноафриканските джазмени Shabaka And The Ancestors. Тогава ще е премиерата на дебютния им албум Wisdom of the Elders.Билети се предлагат от Ticketlogic.bg и онлайн