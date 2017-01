Българската Chaos Group получи технологичен "Оскар" за софтуера си V-Ray

"Игра на тронове" е един от многото сериали, за чиито ефекти се ползва V-ray

[HBO България]

Софтуерът за 3D визуализации V-Ray на водещата българска Chaos Group е един от 18-те носители на "Оскар" за технологични постижения в киното за 2017 г., съобщава Американската филмова академия на своя сайт. Наградата се присъжда на Владимир Койлазов, съосновател на българската компания, която от години е сред световните имена в бранша, за "оригиналната идея, дизайн и реализация" и приноса на V-Ray за навлизането и усъвършенстването на 3D визуализациите в киното.От сензацията "Аватар" до битките в "Игра на тронове", през хитове като Deadpool и Ironman до филми, които наглед не ползват визуални ефекти, сценографията на все повече заглавия е изцяло компютърно генерирана - и в повечето случаи пръст в нея има и софтуерът за рендъринг V-Ray, който пресмята и превръща компютърния модел във фотореалистично 3D изображение с необходимата светлина, текстура и цвят. Iloura 2016 Game of Thrones Season 6 breakdown reel from Iloura on Vimeo "Битката на копелетата" от "Игра на тронове", носител на "Еми" за визуални ефекти, е осъществена и благодарение на V-rayТехнологията има широко приложение в архитектурните проекти, продуктовия дизайн, автоиндустрията, игрите и навсякъде, където има 3D визуализации. За незапознати е трудно за вярване, но изображенията в портфолиото на сайта на Chaos Group са изцяло компютърно генерирани. Оскарът се присъжда на Койлазов и компанията за бързите им алгоритми, включително за т.нар. "глобално засветяване", които правят технологията приложима в големи филмови проекти. Днес тя се ползва все по-често вместо реалните снимки на локация - например гледките към Манхатън и Световния търговски център в миналогодишния The Walk на Робърт Земекис са изцяло генерирани чрез софтуер, включително V-Ray.Фирмата е основана в края на 90-те от Койлазов и Петър Митев, а първата версия на V-Ray е от 2002 г. Това е и основния продукт на Chaos Group, която днес има офиси в София, Балтимор, Ел Ей, Сеул и Токио. За разлика от другите оскари, технологичните не се присъждат за постижения през конкретната година, а за цялостен принос в развитието на киното. Те ще бъдат връчени на 11 февруари в Бевърли хилс.