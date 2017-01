U2 обяви турне в Европа през 2017 г.

Ирландската рок група U2 обяви турне в Северна Америка и Европа тази година. The Joshua Tree Tour 2017 е в чест на 30-годишнината от излизането на албума The Joshua Tree, съобщи групата на официалния си сайт Турнето ще започне от Ванкувър, Канада, на 12 май и ще продължи в САЩ. След това, през юли и август, музикантите ще се пренесат в Европа, където ще има концерти в осем столици.В Европа към U2 ще се присъедини и бившият китарист на Oasis Ноуъл Галахър с групата му High Flying Birds, а в Северна Америка в турнето ще се включат Mumford & Sons, The Lumineers и One Republic.8 юли – Лондон, Великобритания12 юли – Берлин, Германия15 юли – Рим, Италия18 юли – Барселона, Испания22 юли – Дъблин, Ирландия25 юли – Париж, Франция29 юли – Амстердам, Холандия1 август – Брюксел, БелгияДатите на концертите в САЩ и Канада вижте тук