"Страната Ла-ла-ла" поведе и в номинациите за БАФТА

Оригинален сценарий: "На всяка цена" - Тейлър Шеридан, "Аз, Даниел Блейк" - Кен Лоуч, "Страната ла-ла-ла" - Деймиън Шазел, "Манчестър край морето" - Кенет Лонерган, "Лунна светлина" - Бари Дженкинс

Заса номинирани "Американски мед", "Фантастични животни и къде да ги намерим", "Аз, Даниел Блейк", Denial - за процеса между известната американска историчка и специалист по холокоста Дебора Липщад и отричащия го Дейвид Ървинг, "Бележки за слепотата" (Notes on Blindness) - пионерският документален филм, който се опитва (включително чрез виртуална реалност) да разкаже какво е да загубиш зрението си, и иранско-британският хорър филм "В сянка" (Under the Shadow).Денис Вилньов - "Първи контакт", Кен Лоуч" - "Аз, Даниел Блейк", Деймиън Шазел - "Страната Ла-ла-ла", Кенет Лонерган - "Манчестър край морето", Том Форд - "Хищници в мрака"Андрю Гарфийлд - "Възражение по съвест", Кейси Афлек - "Манчестър край морето", Джейк Джиленхол - "Хищници в мрака", Райън Гослинг - "Страната Ла-ла-ла", Виго Мортенсен - "Капитан Фантастик"Eйми Адамс - "Първи контакт", Емили Блънт - "Момичето от влака", Ема Стоун - "Страната Ла-ла-ла", Мерил Стрийп - "Флорънс", Натали Портман - "Джаки"Арън Тейлър Джонсън - "Хищници в мрака", Дев Пател - Lion, Хю Грант - "Флорънс", Джеф Бриджис - "На всяка цена", Махершала Али - "Лунна светлина"Хейли Скуайърс - "Аз, Даниел Блейк", Мишел Уилямс - "Манчестър край морето", Наоми Харис - "Лунна светлина", Никол Кидман - Lion, Виола Дейвис - "Огради"