Български "сюрреалистичен уестърн" набира финансиране в Inde Go Go (видео)

"Бо Нан За" е пълнометражен дебют на режисьора Андрей Гетов, чиито филм "Фокусници" е носител на наградата за най-добър късометражен филм от фестивала Filmini 3.0 и Best Fiction Video Award от фестивала Black & White Audiovisual Festival в Порто. Автор е на експерименталния "На улица 0", както и на документални филми в сферата на човешките права . Оператор на "Бо Нан За" е Иван Вацов, а в главните роли ще участват Александра Сапасова, Бисер Маринов, Даниел Рашев и Финити Меретиган. FlyWe2DaMoon (BigBanda) правят оригиналната музика към филма.Подробности за филма има на страницата на кампанията в Indie GoGo , от която остава още месец. Bo Nan Za from Mono Collective on Vimeo