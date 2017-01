Оскари 2017: Номинациите

[Екип на филма]



Мюзикълът "Страната Ла-ла-ла" очаквано доминира с 14 номинации за предстоящите награди "Оскар", вълнуващи за България и с номинацията на български режисьор, макар и за френско-канадски филм - Теодор Ушев и късометражната му анимация "Сляпата Вайша". "Страната Ла-ла-ла" има 14 номинации, сред които за филм, режисьор, главна мъжка и женска роля, за саундтрак и цели две за оригинална песен. С това филмът на Шазел, който по-рано през месеца взе 7 златни глобуса, се изравнява с предишни рекордьори като "Титаник". Той обаче ще се състезава с още няколко големи фаворита.Забелязва се по-силното присъствие на малцинствени теми и актьори сред отличените след миналогодишния протест за твърде "бели" оскари . А "надценената" , по думите на президента Доналд Тръмп Мерил Стрийп разби собствения си рекорд с 20-та номинация за "Оскар".Ето номинациите в най-популярните категории:Денис Вилньов - "Първи контакт"Мел Гибсън - "Възражение по съвест"Деймиън Шазел - "Страната Ла-ла-ла"Кенет Лонерган - "Манчестър край морето"Бари Дженкинс - "Лунна светлина""Първи контакт""Огради""Възражение по съвест""На всяка цена"Hidden FiguresLion"Страната Ла-ла-ла""Манчестър край морето""Лунна светлина"Кейси Афлек, "Манчестър край морето"Андрю Гарфилд, "Възражение по съвест"Райън Гослинг, "Страната Ла-ла-ла"Виго Мортенсен, "Капитан Фантастик"Дензъл Уошингтън, "Огради"Изабел Юпер, "Тя"Рут Нега, LovingНатали Портман, "Джаки"Ема Стоун, "Страната Ла-ла-ла"Мерил Стрийп, "Флорънс"Land of Mine, Дания"Човек на име Уве", ШвецияThe Salesman, Иран"Тана", Австралия"Тони Ердман", Германия"Сляпата Вайша""Време назаем"/Boorowed TimePear Cider and CigarettePearlPiper"Кубо и пътят на самурая""Смелата Ваяна""Червената костенурка""Зоотрополис""Животът ми като тиквичка""Огън в морето""Животът, анимиран""13-и"I Am Not Your NegroOJ Made in America"Първи контакт""Страната Ла-ла-ла"Lion"Лунна светлина""Мълчанието""Първи контакт""Огради"Hidden FiguresLion"Лунна светлина""Джаки","Страната Ла-ла-ла"Lion"Лунна светлина""Пасажери"