"Сляпата Вайша" (из "И други истории" на Георги Господинов)

Кино: Избор на киносалон Cine Grand Cine Grand Sofia Ring Mall Cinema City Cinema City IMAX Cinema City Paradise Euro Cinema G8 Cinema One More Кино Автокино Сердика Арена DeLuxe Арена The Mall Арена Запад Арена Младост Арена Младост IMAX Влайкова Гьоте Институт Дом на киното Дружество на пловдивските художници Зала Света София, Бивш Партиен дом Кино Соаре Културен център на СУ Люмиер Полски институт Пространство ДНК Пътуващо кино Учебно кино НАТФИЗ Филмотечно кино "Одеон" Френски институт в България Център за култура и дебат "Червената къща"

Дата: