I Don't Feel at Home in This World Anymore - черната комедия, която спечели "Сънданс"

I Don't Feel at Home in This World Anymore ("Вече не се чувствам у дома на света") - любопитно озаглавена комедия за учтива гражданка, изкарана извън релси от дребни житейски несправедливости, триумфира на "Сънданс" през уикенда, белязан от протести и разделение около първата президенски решения на Доналд Тръмп . Дебютът на режисьора Мейкън Блеър, черна комедия, която еволюира в напрегнат трилър, грабна приза за американско игрално кино на фестивала на Робърт Редфорд.Рут Кимки (Мелани Лински) е състрадателна санитарка, която отстъпва реда си на касата в супермаркета, кара икономична кола и се дразни, когато съседите не чистят след кучетата си. След изключително тежък ден (в който възрастна пациентка умира пред очите й с псувни на уста) тя открива, че домът й е бил обран. Лаптопът и бижутата й липсват, но полицията не взима случая присърце. Когато поредният съсед (Илайджа Уд) оставя "кучешко завещание" на моравата й, нещо у Рут прещраква и тя решава да намери справедливост сама. Забъркването й с кримиконтингента е отначало комично, но бързо излиза извън контрол."Свежият поглед, който очакваме да открием на "Сънданс" и "подходящ избор за откриване през 2017 г., уловил усещането за точка на кипене, което цари из страната тези дни" - така "Варайъти" оцени I Don't Feel at Home in This World Anymore дни преди обявяването на наградите. Филмът е победа за стрийминг канала Netflix, който го продуцира и ще го пусне онлайн след 26 февруари.Другият голям победител в американските категории бе документалният "Дина" - интимен портрет на двама влюбени със синдроми от аутистичния спектър, докато екологично насоченият Chasing Coral на Джеф Орловски, (продължение на документалния "В преследване на леда") получи наградата на публиката.В международните категории шведският The Nile Hilton Incident взе наградата на журито за игрално кино. Победител световния документален конкурс е The Last Men in Aleppo ("Последните хора в Алепо") на сириеца Фирас Фаяд - "труден, но задължителен" поглед през очите на Белите каски, доброволните спасителни отряди в обсадения град. В този конкурс се състезаваше и "Пощальонът" на Тонислав Христов.