Изгубени записи на Боб Марли бяха възстановени след 40 години в лондонско мазе

Концертни записи на Боб Марли от 70-те, дълго смятани за изгубени, са били успешно възстановени след 40 години, прекарани във влажно лондонско мазе, съобщи "Гардиън". Днес легендата на реге музиката щеше да навърши 72 години.13-те ленти бяха намерени в лошо състояние в стар хотел в Северен Лондон, където музикантът е отсядал по време на турнетата си през 70-те. Специалистите първоначално смятаха, че са неспасяеми, но след година внимателна работа са успели да ги накарат да зазвучат отново.Записите са от концерти в Лондон и Париж между 1974 и 1978 г., когато Марли е на върха на славата си и включват хитове като Jammin', No Woman, No Cry и I Shot the Sheriff. Правени са с единственото за времето си мобилно студио във Великобритания, заето на музиканта от "Ролинг стоунс".За спасяването им е допринесло оригиналното им качество - както и фактът, че откривателите им са се въздържали да си ги пуснат веднага, а вместо това са инвестирали година и около 24 хиляди паунда в почистването им.Засега планове за издаването им не са обявени.