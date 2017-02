БАФТА'2017: Ще продължи ли триумфът на "Страната Ла ла ла"

Британската академия за филмово и телевизионно изкуство ще раздаде традиционните си награди БАФТА (BAFTA) в лондонския "Роял Албърт Хол" от 9 ч. централноевропейско време тази вечер. Церемонията, смятана за най-близкия европейски еквивалент до американските оскари, може да се гледа по британския канал Би Би Си 1, но червеният килим ще се предава на живо от 16.30 ч. централноевропейско време (18.30 ч. българско) във фейсбук страницата на наградите. Последна спирка преди призовете на Американската академия, BAFTA се смятат и за индикатор за това кой ще вземе големите награди. Неизненадващо мюзикълът "Страната Ла ла ла" (La La Land) на Деймиън Шазел води с най-много номинации и тук, следван от научнофантастичния "Първи контакт" на Дени Вильнов.Те ще спорят за най-добър филм с "Манчестър край морето", "Лунна светлина" и "Аз, Даниел Блейк". Последният, донесъл "Златна палма" на Кен Лоуч в Кан, е единственият изцяло британски филм в голямото състезание и единственият, подминат в номинациите за "Оскар". Букмейкърите му дават едва 4 място в залозите за печалба, като след него е само "Първи контакт".Филмът на Лоуч обаче има шанс в категорията за британско кино, където се изправя срещу "Американски мед", "Фантастични животни и къде да ги намерим", Denial, Notes on Blindness и иранско-британският Under the Shadow.Според залозите се очаква поредна триумфална вечер за "Страната Ла ла ла" с наградите за англоезичен филм, режисура и главна женска роля. Конкурент на Ема Стоун би могла да бъде Натали Портман с "Джаки", докато при мъжете залозите са в полза на Кейси Афлек ("Манчестър край морето"), следван от Райън Гослинг.Водещ на церемонията довечера отново ще бъде обичаният британски комик Стивън Фрай, а шоуто ще включва изпълнение от Cirque de Soleil. Имената на всички номинирани може да прочетете тук.