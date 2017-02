Предизвестеният триумф на "Страната Ла ла", или какво очакват букмейкърите от оскарите

за комерсиалното кино

"Страната Ла ла" на 32-годишния режисьор Деймиън Шазел премина победоносно през всички големи награди в сезона на оскарите и вероятността някой от останалите осем номинирани филма да го лиши от най-ценната статуеткае нищожна.Това сочат прогнозите на букмейкърите, според които мюзикълът с Ема Стоун и Райън Гослинг ще си тръгне от шоуто в "Долби тиатър" с най-малко девет отличия.89-ите годишни награди на Американската филмова академия ще бъдат раздадени в нощта на 26 срещу 27 февруари, а любовната история между опитваща да пробие актриса и неуспял джаз музикант е номинирана в цели 14 категории, което е изравнен рекорд.Букмейкърите дават коефициенти около 1.10, че "Страната Ла ла" ще спечели статуетката за филм на годината. (Т.е. при заложен 1 лев печалбата ще бъде 10 стотинки.)За разлика от последните години, когато накрая оставаха поне два претендента, този път победителят изглежда предизвестен. Мюзикълът на Шазел беше избран за номер 1 на 2016 г. от режисьорската и продуцентската гилдия в САЩ, от британската филмова академия (BAFTA) и постави рекорд със седем награди "Златен глобус".Драмата "Лунна светлина" (Moonlight), разказваща за съзряването на чернокож младеж с хомосексуална ориентация, е единственият от останалите филми, който има някакъв шанс да отнеме големия "Оскар" от "Страната Ла ла".Залози за триумф на лентата на Бари Дженкинс, която спечели почти навсякъде, когато не се конкурираше с мюзикъла на Деймиън Шазел, се приемат при коефициенти около 8.00.Значително по-ниско са оценени шансовете на "Скрити числа"/Hidden Figures (21.00) и "Манчестър до морето"/Manchester by the Sea (26.00). Коефициентите на останалите пет номинации надхвърлят 100.00.В същото време Шазел, който прикова вниманието през 2013 г. с Whiplash, е абсолютен фаворит да спечели наградата за най-добър режисьор. Коефициентът за това е дори по-нисък от този за триумф на "Страната Ла ла" - 1.040 при 13.00 за Дженкинс и 15.00 за Кенет Лонерган (Ема Стоун вероятно ще грабне първата си статуетка за най-добра актриса в главна роля. Шансовете й са оценени с коефициенти между 1.10 и 1.20, докато тези на другите реални претендентки - Натали Портман ("Джаки") и Изабел Юпер ("Тя") - са съответно 6.00 и 11.00."Страната Ла ла" е явен фаворит в още шест категории - за операторско майсторство, монтаж, филмова музика, най-добра песен, звуков монтаж и сценография.Шансовете му за успех са големи при костюмите, където ще си оспорва статуетката с "Джаки", както и за оригинален сценарий, където се очертава оспорвана битка с "Манчестър до морето"."Лунна светлина" очаква да спечели поне две статуетки - за адаптиран сценарий и поддържаща мъжка роля на Махершала Али. Предизвестен изглежда и триумфът на Виола Дейвис за поддържаща женска роля с изпълнението й в "Огради" (Fances).Не така обаче стоят нещата при номинациите за главна мъжка роля. Кейси Афлек е фаворит за изпълнението си в "Манчестър до морето", а коефициентите за негова победа са около 1.50-1.60. Много високо обаче са оценени и шансовете на Дензъл Уошингтън ("Огради") - между 2.20 и 2.40.Оспорвана ще бъде и битката за най-добър чуждоезичен филм, където главните претенденти са германският "Тони Ердман", победител в европейските филмови награди, и поредната качествена лента на иранския режисьор Асгар Фархади - Тhe Salesman.Букмейкърите са им поставили коефициенти съответно около 1.70 и 2.10, но от сметките не трябва да бъде изключван и шведският "Човек на име Уве", въпреки че залози за негов успех се приемат при коефициент 9.00.Големият фаворит за най-добър анимационен филм е "Зоотропия", а при документалните - О.J.: Made in America.Залози за успех на френско-канадската продукция са приемат при коефициент 5.00, а с по-големи шансове е само продуцираният от "Пиксар" Piper (1.20).