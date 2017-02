Джоли представи филм за червените кхмери и призна, че е в "труден период"

След премиерата в известния храм Ангкор Ват актрисата получи букет от монархът на Камбоджа Нородом Сихамони



Анджелина Джоли представи най-новия си режисьорски проектв Камбоджа през уикенда, игрален филм за геноцида, извършен от червените кхмери в страната преди 40 години. Това бе и първата медийна изява на известната актриса след раздялата й с Брад Пит миналата година.И шестте деца на звездната двойка съпроводиха майка си на премиерата на First They Killed my Father ("Първо убиха баща ми"), екранизация по мемоарите на Лунг Унг, още момиче по време на събитията от 1975 - 1979 г. Два милиона души, или четвърт от населението на Камбоджа, умира или изчезва вследствие на екзекуциите, глада и преработването в краткото управление на червените кхмери.Въпреки че е на 40 години, тази история остава в голямата си част неразбрана и неразказана, заяви актрисата пред Би Би Си.Джоли има син, осиновен от Камбоджа след първото й посещение в страната за снимките на "Лара Крофт". "Влюбих се в тази страна, научих много за хората и историята й и разбрах колко малко знам за света", обяви носителката на "Оскар". "Камбоджа беше моето пробуждане. Винаги ще съм много благодарна на тази страна - никога няма да успея да върна това, което тя ми даде."Колкото до личния си живот, актрисата заяви, че не желае да навлиза в подробности, но призна, че преминава през "тежък период". Мнозина имат такъв - опитвам се да се концентрирам върху грижите за децата ми - общите ни деца (с Пит), допълни Джоли. "Ние сме семейство, винаги ще бъдем и се надявам, че в края на краищата това ще направи връзката ни по-силна.""Всички живеят в моята стая, имам 2 хамстера, 2 кучета и най-често по 2 деца около мен всяка сутрин. Събуждам се и се опитвам да разпределя кой да изведе кучетата навън, кой да направи палачинки и кой да си измие зъбите", описва актрисата. "Искам децата ми да станат добри хора и да гледат на света не през изкривената призма на Холивуд. Надявам се, че мога да променя нещо в този свят към по-добро и децата ми ще направят същото."First they Killed my Father е продуциран от стрийминг платформата Netflix и може да бъде гледан директно онлайн.