Дейвид Боуи взе посмъртно две награди "Брит"

Дейвид Боуи спечели посмъртно две от годишните музикални награди "Брит" на церемонията в лондонската концертната зала "О2 Арена" снощи, предадоха "Асошиейтед прес" и БТА.Той бе обявен за най-добър британски соло изпълнител за годината, а неговият албум Blackstar, издаден броени дни преди смъртта му от рак през януари м.г., спечели и наградата за британски албум на годината. Боуи, който си отиде от този свят на 69 г., печели за трети път соло наградата на Британската асоциация на звукозаписната индустрия, учредена през 1977 г. Тя се смята за аналог на американската награда "Грами".Наградата за най-добър албум снощи вместо него получи синът му - филмовият режисьор Дънкан Джоунс, който отбеляза, че баща му е починал в годината, когато самият Джоунс е станал баща. Посмъртната награда за соло изпълнител на Боуи вместо него получи актьорът Майкъл Хол.Наградата "Брит" за най-добра соло изпълнителка отиде при Емели Санд, която през годината издаде соло албумa Long Live the Angels, включващ и популярния й сингъл Hurts.За най-добър британски сингъл за миналата година бе избрана песента Shout Out to My Ex на британската дамска група Little Mix. Това бе групата, която откри снощният спектакъл с феерично изпълнение, включващо танцьори, облети със сребриста боя.За най-добра британска поп група за годината бе обявена бандата от Манчестър "The 1975", чийто последен албум имаше дългото название I Like It When You Sleep, for You Are so Beautiful Yet so Unaware of It, който включваше и популярната им песен Somebody Else.Наградата за пробив през годината спечели изпълнителят Rag'n'Bone Man, британец с мощен глас, чието истинско име е Рори Греъм. Той е започнал кариерата си с хип-хоп, преди да започне да пее блус и соул. Неговият сингъл Human стана популярен от двете страни на Атлантика.За най-добра международна изпълнителка бе обявена американската попзвезда Бионсе, която надделя над сестра си Соланж Ноулс, над Риана, Кристин енд дъ Куинс и Сиа. Същата награда при мъжете грабна Дрейк, а за най-добра международна група бе обявена A Tribe Called Quest. Нито Бионсе, нито Дрейк обаче не дойдоха, за да получат трофеите си.Може би най-популярната в момента британска поп звезда Адел, която миналата седмица спечели четири американски награди "Грами", не бе в категориите на номинациите за тази година, след като последният й популярен албум "25" обра 4 награди "Брит" миналата година. Тя обаче взе тазгодишната обща награда за Глобален успех, връчвана за най-много продадени плочи по света.