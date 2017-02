"Америка на Хилари" е сред призьорите на "Златната малинка" тази година

"Батман срещу Супермен: Зората на справедливостта" (Batman v Superman: Dawn of Justice) на Зак Снайдър (на снимката) беше сред наградените за най-лош филм.



Дори наградите "Златна малинка", определяни като "анти-Оскари", се политизираха, информира "Ройтерс".Документалният филм "Америка на Хилари: тайната история на Демократическата партия" (Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party) на режисьора Динеш Д'Соуза получи приза за най-лош филм на 2016 година.Той и "Батман срещу Супермен: Зората на справедливостта" (Batman v Superman: Dawn of Justice) на Зак Снайдър си поделиха "триумфа" на тазгодишната церемония, печелейки по четири награди "Златна малинка".Д'Соуза - консервативен коментатор и автор на бестселъри бе посочен за най-лошия актьор и най-лош режисьор.Като най-лошото изпълнение сред жените бе оценено представянето на актрисата Беки Търнър, изиграла Хилари Клинтън."Америка на Хилари" спечели скромните 13 млн. д. в северноамериканския бокс-офис миналата година.Връчването на "Златните малинки" стана в края на сезон на холивудските награди, белязан от откровени речи и протести срещу политиката и поведението на президента Доналд Тръмп. Кулминацията на сезона са наградите "Оскар", които ще бъдат раздадени утре вечер.Четирите "анти-Оскар"-а на "Батман срещу Супермен" включват призове за най-лош сценарий и най-лоши второстепенни актьори, сред които е и Бен Афлек."Златна малинка" получи и ветеранът Мел Гибсън, въпреки че военната му драма "Възражение по съвест" е номинирана за шест "Оскар"-а, включително за Гибсън като режисьор.Премията "Златна малинка" е учредена през 1980 година. Номинациите се правят от жури, в което влизат около 700 души от 46 американски щата и 19 страни. За анти-наградата могат да бъдат номинирани филми, излезли по екраните в САЩ и Канада през годината. Наградата отличава най-лошите и със съмнителна стойност кинотворби, а самата статуетка представлява пластмасова малинка, покрита със златна боя и цена под 5 долара.