"Лунна светлина" е големият победител от наградите "Независим дух"

Главните действащи лица в "Лунна светлина", създаден с бюджет от едва 1.5 млн. долара



за съзряването на чернокож младеж с хомосексуална ориентация, създадена с бюджет от едва 1.5 млн. долара, си тръгна от церемонията в Санта Моника с шест статуетки, включително за най-добър филм, най-добър режисьор и най-добър сценарий.



"Лунна светлина" спечели отличието за независим филм на годината в конкуренцията на "Манчестър до морето" (Manchester by the Sea), "Американска мед" (American Honey), "Джаки" (Jackie) и френско-мексиканската лента Chronic.

Драмата "Лунна светлина" (Moonlight) на режисьорa Бари Дженкинс е големият победител от 32-ото издание на наградите "Независим дух".ИсториятаДженкинс беше предпочетен за най-добър режисьор пред Андреа Арнолд ("Американска мед"), Пабло Ларийн ("Джаки"), Джеф Никълс (Loving) и Кели Райкарт (Certain Women).37-годишният американец получи и статуетката за най-добър сценарий съвместно с Тарел Алвин Макрейни. Останалите номинирани бяха сценаристите на "Манчестър до морето", Hell or High Water, 20th Century Women и Little Men.Кейси Афлек ("Манчестър до морето") спечели наградата за главна мъжка роля, а Изабел Юпер - за главна женска роля с изпълнението си в "Тя" (Elle) на Пол Верховен.За поддържащи роли бяха отличени Бен Фостър (Hell or High Water) и Моли Шанън (Other People).За най-добър дебютен филм беше избран "Вещицата" (The Witch) на режисьора Робърт Егърс, който получи и статуетката за най-добър дебютен сценарий.Германскaта лента "Тони Ердман" беше предпочетена за най-добър чуждоезичен филм пред бразилския Aquarius, гръцкия Chevalier, френския Trois souvenirs de ma jeunesse и иранско-британската копродукция Under the Shadow.O.J.:Maiden in America взе статуетката за най-добър документален филм, а "Лунна светлина" спечели двете технически награди - за операторско майсторство (Джеймс Лакстън) и за монтаж (Джой Макмилиън и Нат Сандърс).На церемонията бяха раздадени и няколко специални награди. "Лунна светлина" грабна приза "Робърт Олтман", с който за девета поредна година беше отличен най-добрия цялостен състав (режисьор, кастинг директори и актьорски състав).Американската драма Spa Night на дебютанта Андрю Ан взе статуетката "Джон Касавец", която се връчва на най-добрия филм, създаден с бюджет под 500 хил. долара.Ана Роуз Холмър (The Fits) бе отличена за талантлив режисьор, който все още не е получил заслужено признание, което й донесе и чек за 25 хил. долара.