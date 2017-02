На живо: Церемонията по връчването на наградите "Оскар"

1

2 1

2 Скарлет Йохансон



Още малко акценти от червения килим - номинираният за главна мъжка роля Райън Гослинг





Виола Дейвис, "Прегради"

Наоми Харис, "Лунна светлина"

Никол Кидман, "Лъв: Стъпки към дома"

Октавия Спенсър, Hidden Figures ("Скрити числа")

Мишел Уилямс, "Манчестър край морето"

Eдна "...надценена актриса с над 50 слаби роли зад гърба си - от посредствената й роля в "Ловеца на елени" до незадоволителната й работа в "Изборът на Софи".



Махершала Али



Преглед на оригинала

Номинираната Никол Кидман



Преглед на оригинала

Афрото на Хали Бери



Преглед на оригинала

Номинираната Ема Стоун



Теодор Ушев с компания на червения килим на оскарите



взима "Оскар" за пълнометражна анимация.смятан за основен конкурент на "Сляпата Вайша".Чарлийз Терон и Шърли Маклейн представят наградата за чуждоезичен филм -на Асгар Фархади, втори за иранския режисьор (първият е за "Раздяла"). Както стана дума по-рано, той не е в САЩ в знак на протест срещу (вече отхвърлената от съда) забраната за влизане страната на граждани от предимно мюсюлмански държави.В писмо, прочетено от подиума той казва, че отсъства от солидарност с гражданите на своята държава. "Режисьорите имат за цел да разрушат стереотипите, да създават епматия, от която се нуждаем днес повече от всякога", пише Фархади. Той също така нарича президента на САЩ "нечовечен".Откриващият монолог на комика Джими Кимъл вече може да бъде видян онлайн. "В Холивуд не дискриминираме по цвят и по произход, само по тегло" и няколко лафа за Мерил Стрийп, но като цяло безобидни шеги от страна на известния водещ на късно предаване.. Марк Райлънс представя номинираните за поддържаща женска роля:И победител е...която отнесе всички големи награди в тази категория през годината."Знам едно място, където се събират всички хора с невероятен потенциал - на гробищата. Питат ме къде да търсим хубавите истории и аз казвам, изровете тези тела. Потърсете хората, които мечтаха, обичаха, но не успяха. Това е за Огъст Уилсън (режисьорът), който изрови и възкреси обикновените хора", заяви през сълзи актрисата.Дейвис е била номинирана още 2 пъти за "Оскар" - за изпълнението си в "Южнячки" през 2012 г. и за филма Doubt две години по-рано.на Дени Вилньов взе наградата за звуков монтаж, а- за звук.Преди това президентът на Академията за киноизкуство Шерил Буун Айзъкс изнесе кратка реч срещу границите и дискриминацията, обявявайки всички присъстващи за част от една глобална артистична общност. Въпреки това някои от номинираните не са в залата тази вечер заради затегнатия граничен контрол и опита на президента Тръмп да спре достъпа на граждани от 8 предимно мюсюлмански държави до САЩ.Носителят на чуждоезичен "Оскар" и номиниран за втори иранец Асгар Фархади обяви бойкот на церемонията, а операторът на номинирания документален филм за Белите каски в Сирия не бе допуснат да лети заради "подозрителна" информация за миналото му.Вчера Фархади и останалите номинираните за чуждоезичен "Оскар" режисьори се обединиха под общо писмо, с което осъдиха "фанатизма и национализма" на САЩ. Песента от номинираната анимация "Смелата Ваяна", също номинирана, прозвуча със съпровода на звездата от хитовия бродуейски хип-хоп мюзикъл "Хамилтън" Лин Мануел Миранда. Eто я в оригинал:Актрисите от Hidden Figures ("Скрити числа") представиха наградата за най-добър пълнометражен документален филмза процеса срещу О Джей Симпсън. Всъщност той е сериал, но Академията го допусна до състезанието, заедно с "Огън в морето", "Животът, анимиран", "13-и" иI Am Not Your Negro.Режисьорът му посвети наградата на всички жертви на расистки мотивирано полицейско насилие.Ако ви е любопитно кои са всичките филми, носители на най-престижния "Оскар" за най-добър филм от началото на наградите през 1927 г. до днес, "Ройтерс" публикува впечатляваща графика по-рано днес. Може да я разгледате тук. взима наградата за грим - доказателство, че дори един от най-мразените от критиката филми на 2016 г. може да се появи на тази сцена. Носителите я посвещават "на всички имигранти".е отличен за костюми. Призьорката Колийн Атууд вече има четири оскара от 8 номинации. Минус 1 възможна статуетка за "Страната Ла ла ла" - мюзикълът на Деймиън Шазел има рекордните 14 (наравно с "Титаник") и бе фаворитът на букмейкърите тук. Всичките им предсказания може да прочетете тук Първата категория е поддържаща мъжка роля. Алисия Викандер, носителка на "Оскар" за в съответната женска категория от миналата година, представя номинираните:Махершала Али, "Лунна светлина"Джеф Бриджис, "На всяка цена"Лукас Хеджис, "Манчестър край морето"Дев Пател, "Лъв: Стъпки към дома"Майкъл Шанън, "Хищници в мрака"На наградите на актьорската гилдия Али разчувства публиката с разказа си за приемането на исляма и начинът, по който това е променило отношенията с майка му. Тук обаче бе по-кратък - благодари на учителите си в професията, на екипа на "Лунна светлина" и режисьора Бари Дженкинс, на академията и на съпругата си. Освен носител на всевъзможни награди, актьорът от няколко дни е и родител. Доскоро Али бе познат на публиката основно с участието си в "Къща от карти". Самият "Лунна светлина" е дългогодишна мечта на режисьора Дженкинс и е заснет със скромния за Холивуд бюджет от 1,5 млн. долара - толкова скромен, че актьорите са споделяли обща каравана.Водещият Джими Кимел откри шоуто с поздрав към основните номинирани и един човек, който ще бъде почетен за цялостното си творчество - "Надценена актриса с над 50 слаби роли зад гърба си - от посредствената й роля в "Ловеца на елени" до незадоволителната й работа в "Изборът на Софи". Това, разбира се, е Мерил Стрийп.Ето и още малко от акцентите на килима, докато Джъстин Тимбърлейк открива церемонията с песента от филма "Тролчета" - номинирана тази вечер:Сред личностите, които се очакват тази вечер на сцената, с Мат Деймън, Дженифър Анистън, Фей Дънауей, Хавиер Бардем, Леонардо ди Каприо, Скарлет Йохансон, Чарлийз Терон и много други. Разбира се, ще видим и Мерил Стрийп, номинирана за 20-и път с ролята си във "Флорънс" - ако не като победител, то като гост, който представя номинациите. А ето ги и тях:Добър вечер минути преди началото на церемонията по връчването на наградите "Оскар". Очакванията са за политизиран финал на наградния сезон, който бе съпроводен с множество коментари спрямо действията на новия президент на Щатите Доналд Тръмп.Освен това 89-ата церемония е особено вълнуваща за България с номинацията на "Сляпата Вайша" на Теодор Ушев в категорията за късометражна анимация. "Дневник" ще проследи церемонията с начален час 3.30 ч. на живо.БНТ излъчи филма на Ушев по-рано тази вечер, а в навечерието на наградите Националния филмов борд на Канада публикува и пълната версия на "Сляпата Вайша" в YouTube. Разказът на Георги Господинов, на който е базирана анимацията, може да прочетете тук