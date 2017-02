Оскари 2017: "Страната Ла-ла-ла" взе 6 статуетки, но по грешка бе обявен за най-добър филм

1

2 Режисьорът Бари Дженкинс с наградата за най-добър филм за "Лунна светлина"

1

2 Скарлет Йохансон



Екипът на "Страната Ла-ла-ла" показва истинския победител, след като празнува на сцената няколко минути



"Moonlight" has won the Oscar for Best Picture, after it was mistakenly announced that "La La Land" had won the award. Cartoon by @bob_eckstein. #TNYcartoons

Eма Стоун получава наградата си от Леонардо ди Каприо



Дени Вилньов - "Първи контакт"

Мел Гибсън - "Възражение по съвест"

Деймиън Шазел - "Страната Ла-ла-ла"

Кенет Лонерган - "Манчестър край морето"

Бари Дженкинс - "Лунна светлина"

"На всяка цена"

"Страната Ла-ла-ла"

"Омарът"

XXth Century Women

Междувременно пред вратите на "Долби тиътър" се събират протестиращи срещу петролопровода в Северна Дакота, чието строителство Тръмп възобнови



Jimmy Kimmel invited tour bus riders to the #Oscars pic.twitter.com/qne8CBRbAw

— New York Times Arts (@nytimesarts) 27 февруари 2017 г.

Стинг изпълни поредната номинирана песен - The Empty Chair



Още малко акценти от червения килим - номинираният за главна мъжка роля Райън Гослинг





Виола Дейвис, "Прегради"

Наоми Харис, "Лунна светлина"

Никол Кидман, "Лъв: Стъпки към дома"

Октавия Спенсър, Hidden Figures ("Скрити числа")

Мишел Уилямс, "Манчестър край морето"

Виола Дейвис



(Снимката е архивна)



Eдна "...надценена актриса с над 50 слаби роли зад гърба си - от посредствената й роля в "Ловеца на елени" до незадоволителната й работа в "Изборът на Софи".



Махершала Али



Номинираната Никол Кидман



Афрото на Хали Бери



Номинираната Ема Стоун



Теодор Ушев с компания на червения килим на оскарите



Мюзикълът "Страната Ла-ла-ла" (La La Land) на Деймиън Шазел очаквано доминира наградите "Оскар" с шест статуетки, но в безпрецедентно объркване отстъпи големия приз за най-добър филм на драмата "Лунна светлина". Обявяващият наградата Уорън Бийти бе получил грешен плик с името на победителката за главна роля и така финалният епизод на оскарите поднесе най-голямата изненада за вечерта. Смутеният екип на Деймиън Шазел връчи оскара на невярващия Бари Дженкинс, а публиката чу две благодарствени речи.Всичко останало премина без изненади. "Страната Ла-ла-ла", фаворит с 14 номинации, си тръгна със статуетките за главна роля на Ема Стоун, режисура, оригинален сценарий, музика, песен и сценография. "Лунна светлина" - независима драма за отрасването на бедно чернокожо момче, снимана със скромния за Холивуд бюджет от 1.5 млн. долара, взе още две награди - за филм, адаптиран сценарий и поддържаща роля на Махершала Али."Оскар"-ът за главна мъжка роля отиде при Кейси Афлек от "Манчестър до морето", а този за поддържаща женска роля - при Виола Дейвис ("Прегради").В категорията за късометражна анимация Piper на "Пиксар" победи "Сляпата Вайша" на Теодор Ушев - първият български режисьор с номинация за престижните статуетки. Piper бе и фаворит за наградата според прогнозите на букмейкърите.Асгар Фархади - иранският режисьор, който отказа да дойде на церемонията заради забраната на Доналд Тръмп, получи втори чуждоезичен "Оскар" за филма The Salesman. Негово бе и най-критичното послание на вечерта - той нарече забраната на президента на САЩ нечовечна.Въпреки големите очаквания, а може би и заради тях оскарите се оказаха една от най-деполитизираните церемонии в наградния сезон, задоволявайки се основно с шеги около "посредствената" Мерил Стрийп. Макар много от гостите да отправиха послания срещу границите и стените и за многообразието, липсвахаясно артикулирани послания като това на Стрийп от наградите "Златен глобус". В най-острата си закачка водещият Джими Кимел писа на президента Доналд Тръмп в "Туитър". Не е писал от няколко часа, започвам да се притеснявам, сподели Кимел. Ето и хронология на вечерта:В края на краищата церемонията роди и една изненада.Сега ще чуем втора благодарствена реч.Дано хората, които се чувстват изолирани и потиснати да намерят сила в таланта на Бари Дженкинс, обявиха продуцентите, които стоят и зад друг отличник - "12 години робство". Имаше моменти, в които мислех, че няма да мога да направя този филм, благодаря на всички зад и пред мен от тази сцена, обяви режисьорът.На 50-годишнината от излизането на "Бони и Клайд" Фей Дънауей и Уорън Бийти връчват наградата за най-добър филм наИ идва най-голямата категория на вечерта - във всеки смисъл на думата. За най-добър филм се състезават 9 заглавия. Това може да се проточи:"Първи контакт""Прегради""Възражение по съвест"Hell or High Water ("На всяка цена")Hidden Figures ("Скрити числа")"Лъв: стъпка към дома""Страната Ла-ла-ла""Манчестър край морето""Лунна светлина"Изабел Юпер, "Тя"Рут Нега, LovingНатали Портман, "Джаки"Ема Стоун, "Страната Ла-ла-ла"Мерил Стрийп, "Флорънс"Леонардо ди Каприо, носител на "Оскар" за главна мъжка роля от миналата година, връчва отличието наШести оскар за филма с шанс за още един.Стоун се обърна към останалите претендентки в категорията, както и към екипа на филма и родителите си. Благодари и на Райън Гослинг, с когото си партнира за трети път в мюзикъла на Шазел.Кейси Афлек, "Манчестър край морето"Андрю Гарфилд, "Възражение по съвест"Райън Гослинг, "Страната Ла-ла-ла"Виго Мортенсен, "Капитан Фантастик"Дензъл Уошингтън, "Огради"точно както се очаквашеТрадицията тази вечер явно е всеки да благодари на учителите си, затова Афлек отдава почит на Дензъл Уошингтън, който можеше да вземе трети "Оскар" тази вечер в същата категория.И победител еТова е третият филм на Шазел, чийто "Камшичен удар" от 2014 г. спечели "Сънданс" и взе няколко оскара, най-ценният от които за поддържаща роля на Дж. К. Симънс. Режисьорът благодари на екипа и семейството си, както и на съпругата си, вдъхновила го за тази любовна история.Ейми Адамс, номинирана 5 пъти за "Оскар" и незаслужено подмината тази година въпреки участието си в два добри филма, представи номинациите за адаптиран сценарий. И оскарът отива при...- втора награда за филма тази вечер."Посвещава се на всички черни момчета и момичета... ние ви показваме, че можете, това е за вас!"Мат Деймън и Бен Афлек представят наградата за оригинален сценарий. Първи "Оскар" за Кенет Лонерганавтор и режисьор наНоминирани бяха:Дженифър Анистън представи музикално изпълнение в почит на звездите, които ни напуснаха от миналогодишната церемония досега - Кари Фишър, Принс, Джон Хърт и много, много други.взима оскара за песен към филм в тежка конкуренция със самия себе си - City of Stars побеждава Audition от същия мюзикъл. Както и Стинг, Лин Мануел Миранда и други известни имена.Джон Леджънд изпълни две от номинираните за "Оскар" песни от "Страната Ла-ла-ла". Следват наградите за оригинална музика (не песни). И наградата очаквано отива при...Джими Кимъл се пита дали Доналд Тръмп е добре, защото акаунтът на президента мълчи от няколко часа. После водещият се извини и за онова, което се случи в Швеция взима втори "Оскар" - за операторското майсторство на Линус Сандгрен след първа поява на Мерил Стрийп пред микрофона. "Добре, че казахте добра дума за мен, чувствах се недооценена", заяви актрисата.Водещите срещнаха трудност да обяснят какво представляват оскарите за научно-технически постижения- същата, която вероятно изпитват мнозина, опитали се да обяснят какво представлява софтуера V-ray на българската Chaos Group . Технологиите, взели "Оскар" за научни постижения бяха упоменати накратко, а тук другата българска връзка в наградите - собствениците на Chaos Group Владимир Койлазов и Петър Митев обясняват значението на V-ray с прости думи. Владимир Койлазов получи наградата си на 11 февруари "Благодарни сме, че този филм показа работата ни пред света. Нашата организация се води от цитат от Корана - да спасиш един живот означава да спасиш човечеството. Ние сме спасили над 80 хиляди души. Надявам се да спрем кръвопролитията в Сирия и по целия свят. Хората в Сирия се чувстват забравени, тази война продължава повече от 6 години. Изправете се и кажете, че искаме тази война да приключи възможно най-бързо."Това е посланието на Халед Хатиб, член наи оператор на филма за доброволните спасителни отряди в Сирия, който спечели "Оскар" за късометражен документален филм. Хатиб не бе допуснат от имиграционните власти в САЩ, но продуцентите от "Нетфликс" предадоха думите му.Един от симпатичните моменти на вечерта: водещият Джими Кимъл посрещна туристи на обиколка из Холивуд в Долби тиътър и ги запозна с любимите им актьори -взима "Оскар"-а за монтаж.Оскарът на Piper за късометражна анимация идва след шест поредни номинации и две победи за "Пиксар" в последните 6 години. Смело може да се каже обаче, че "Сляпата Вайша" на Теодор Ушев носи най-оригиналния почерк в категорията.Ето какво написа авторът на историята Георги Господинов по-рано във "Фейсбук":взима "Оскар" за специални ефекти.получава първи "Оскар" - за сценография. Наградата обявиха двойката от "50 нюанса сиво" и по-сиво Джейми Дорнан и Дакота Джонсън, както отбеляза "Гардиън", облечени.взима "Оскар" за пълнометражна анимация. Той бе обявен и за най-добра анимация на изминалата година след сборните оценки на критиката в сайта Metacritic. Кои са другите пълнометражни анимации, които не са за изпускане от 2016 г. може да видите тук. смятан за основен конкурент на "Сляпата Вайша".Чарлийз Терон и Шърли Маклейн обявяват носителя на "Оскар" за чуждоезичен филм -на Асгар Фархади, втори за иранския режисьор (първият е за "Раздяла"). Както стана дума по-рано, той не е в САЩ в знак на протест срещу (вече отхвърлената от съда) забраната за влизане страната на граждани от предимно мюсюлмански държави.В писмо, прочетено от подиума той казва, че отсъства от солидарност с гражданите на своята държава. "Режисьорите имат за цел да разрушат стереотипите, да създават епматия, от която се нуждаем днес повече от всякога", пише Фархади. Той също така нарича забраната, наложена от президента на САЩ "нечовечна".Откриващият монолог на комика Джими Кимъл вече може да бъде видян онлайн. "В Холивуд не дискриминираме по цвят и по произход, само по тегло" и няколко лафа за Мерил Стрийп, но като цяло безобидни шеги от страна на известния водещ на късно предаване.. Марк Райлънс представя номинираните за поддържаща женска роля:И победител е...която отнесе всички големи награди в тази категория през годината."Знам едно място, където се събират всички хора с невероятен потенциал - на гробищата. Питат ме къде да търсим хубавите истории и аз казвам, изровете тези тела. Потърсете хората, които мечтаха, обичаха, но не успяха. Това е за Огъст Уилсън (режисьорът), който изрови и възкреси обикновените хора", заяви през сълзи актрисата.Дейвис е била номинирана още 2 пъти за "Оскар" - за изпълнението си в "Южнячки" през 2012 г. и за филма Doubt две години по-рано.на Дени Вилньов взе наградата за звуков монтаж, а- за звук.Преди това президентът на Академията за киноизкуство Шерил Буун Айзъкс изнесе кратка реч срещу границите и дискриминацията, обявявайки всички присъстващи за част от една глобална артистична общност. Въпреки това някои от номинираните не са в залата тази вечер заради затегнатия граничен контрол и опита на президента Тръмп да спре достъпа на граждани от 8 предимно мюсюлмански държави до САЩ.Носителят на чуждоезичен "Оскар" и номиниран за втори иранец Асгар Фархади обяви бойкот на церемонията, а операторът на номинирания документален филм за Белите каски в Сирия не бе допуснат да лети заради "подозрителна" информация за миналото му.Вчера Фархади и останалите номинираните за чуждоезичен "Оскар" режисьори се обединиха под общо писмо, с което осъдиха "фанатизма и национализма" на САЩ. Песента от номинираната анимация "Смелата Ваяна", също номинирана, прозвуча със съпровода на звездата от хитовия бродуейски хип-хоп мюзикъл "Хамилтън" Лин Мануел Миранда. Eто я в оригинал:Актрисите от Hidden Figures ("Скрити числа") представиха наградата за най-добър пълнометражен документален филмза процеса срещу О Джей Симпсън. Всъщност той е сериал, но Академията го допусна до състезанието, заедно с "Огън в морето", "Животът, анимиран", "13-и" иI Am Not Your Negro.Режисьорът му посвети наградата на всички жертви на расистки мотивирано полицейско насилие.Ако ви е любопитно кои са всичките филми, носители на най-престижния "Оскар" за най-добър филм от началото на наградите през 1927 г. до днес, "Ройтерс" публикува впечатляваща графика по-рано днес. Може да я разгледате тук. взима наградата за грим - доказателство, че дори един от най-мразените от критиката филми на 2016 г. може да се появи на тази сцена. Носителите я посвещават "на всички имигранти".е отличен за костюми. Призьорката Колийн Атууд вече има четири оскара от 8 номинации. Минус 1 възможна статуетка за "Страната Ла ла ла" - мюзикълът на Деймиън Шазел има рекордните 14 (наравно с "Титаник") и бе фаворитът на букмейкърите тук. Всичките им предсказания може да прочетете тук Първата категория е поддържаща мъжка роля. Алисия Викандер, носителка на "Оскар" за в съответната женска категория от миналата година, представя номинираните:Махершала Али, "Лунна светлина"Джеф Бриджис, "На всяка цена"Лукас Хеджис, "Манчестър край морето"Дев Пател, "Лъв: Стъпки към дома"Майкъл Шанън, "Хищници в мрака"На наградите на актьорската гилдия Али разчувства публиката с разказа си за приемането на исляма и начинът, по който това е променило отношенията с майка му. Тук обаче бе по-кратък - благодари на учителите си в професията, на екипа на "Лунна светлина" и режисьора Бари Дженкинс, на академията и на съпругата си. Освен носител на всевъзможни награди, актьорът от няколко дни е и родител. Доскоро Али бе познат на публиката основно с участието си в "Къща от карти". Самият "Лунна светлина" е дългогодишна мечта на режисьора Дженкинс и е заснет със скромния за Холивуд бюджет от 1,5 млн. долара - толкова скромен, че актьорите са споделяли обща каравана.Водещият Джими Кимел откри шоуто с поздрав към основните номинирани и един човек, който ще бъде почетен за цялостното си творчество - "Надценена актриса с над 50 слаби роли зад гърба си - от посредствената й роля в "Ловеца на елени" до незадоволителната й работа в "Изборът на Софи". Това, разбира се, е Мерил Стрийп.Ето и още малко от акцентите на килима, докато Джъстин Тимбърлейк открива церемонията с песента от филма "Тролчета" - номинирана тази вечер:Сред личностите, които се очакват тази вечер на сцената, с Мат Деймън, Дженифър Анистън, Фей Дънауей, Хавиер Бардем, Леонардо ди Каприо, Скарлет Йохансон, Чарлийз Терон и много други. Разбира се, ще видим и Мерил Стрийп, номинирана за 20-и път с ролята си във "Флорънс" - ако не като победител, то като гост, който представя номинациите. А ето ги и тях:Добър вечер минути преди началото на церемонията по връчването на наградите "Оскар". Очакванията са за политизиран финал на наградния сезон, който бе съпроводен с множество коментари спрямо действията на новия президент на Щатите Доналд Тръмп.Освен това 89-ата церемония е особено вълнуваща за България с номинацията на "Сляпата Вайша" на Теодор Ушев в категорията за късометражна анимация. "Дневник" ще проследи церемонията с начален час 3.30 ч. на живо.БНТ излъчи филма на Ушев по-рано тази вечер, а в навечерието на наградите Националния филмов борд на Канада публикува и пълната версия на "Сляпата Вайша" в YouTube. Разказът на Георги Господинов, на който е базирана анимацията, може да прочетете тук