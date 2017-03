Руските канадски истории на Мишел Гуревич

Мишел Гуревич



Името на Мишел Гуревич може да не предизвика мигновена асоциация. Но не е изключено музиката й да е достигала до вас по различни начини: покрай протестните събития в Истанбул през 2013 г. из социалните мрежи можеше да се срещне песента Kiss In Taxim Square – романтична балада за атмосферата на истанбулския площад на фона на опасността от това как "един идиот може да разруши хиляда съдби". А хедонистичната Party Girl вдъхновява наградения в Кан едноименен френски филм от 2014 г.Родената в емигрирало в Торонто руско семейство от Санкт Петербург певица и композиторка има три албума под името Chinawoman, а миналата година издаде New Decadence, първия под собственото си име.Европейското турне към него включва концерт в София на 16 март в Mixtape 5 (B-Side) , като вече над половината билети са изчерпани. Това е второто й гостуване в България, точно четири години след предишното. Ако сте присъствали на него, то освен името на плаката, ще откриете и други разлики."В продължение на години се опитвах да изградя нещо като образ, алтер его, което така и не се получи естествено. Така че се радвам да бъда себе си. Мисля, че съм стигнала до едно ново ниво на директност, което не съм сигурна дали публиката отчита като нещо особено, но ме кара да се чувствам по-уверена", казва Мишел пред "Дневник". Тя изоставя псевдонима след есе в блог платформата Medium, в което се описва обидната история на термина към американско-китайските жени. "Знаех, че този албум ще излезе под ново име и в процеса разбрах, че това ще бъде моето собствено. И, разбира се, фактът, че има хора, за които псевдонимът е обиден, изигра роля за това.""Може би с времето темите на песните се промениха", казва още Мишел Гуревич, за която като че ли няма бариери в текстовете: писала е песни за нуждата от отворени връзки и тъжните компромиси в отношенията между хората, необходимостта понякога да останеш сам и далеч от всички, отношенията в семейството й, всичко това с доза ирония и черен хумор. "Днес не бих написала песен за обречената любов като I Kiss The Hand of My Destroyer, нито тогава бих създала End of An Era, която представлява един хумористичен поглед към отминаващото време. Но всичко се върти в кръг, така че може би имам потенциал за още няколко обречени любовни песни."Албумите й намират най-голям отклик в Източна Европа, донякъде като рефлекс на влиянията зад песните – наред с музиката на Йоко Оно и Пи Джей Харви, Мишел израства и с касетите на Алла Пугачова и Адриано Челентано. Покрай Kiss in Taxim Square тя изгражда и все по-утвърдена публика в Турция. "Приятел, който живее в Истанбул, описа сегашната ситуация като "постконфликтен рай", тъй като има значително по-малко туристи и естественият ритъм може да се усети по-добре. Все още това е прекрасен град и въпреки напрежението хората в него продължават да правят това, което обичат."Новият проект й напомня колко е важно да не разчиташ на лесните решения. "Личното ми правило е, че ако усещам дискомфорт от някоя нова идея, това е знак да пристъпя напред и да я реализирам." Подобен инстинкт всъщност я води към музиката след няколко години, отдадени на киното – автор е на няколко късометражни филма, но ги описва като "не особено добри".За Мишел Гуревич щастливите моменти са всички, свързани с доброто време, свежото авокадо, събиране с любими хора, разходка из плажа или гората, успех на приятели, гледане на филм в някой малък киносалон. Въпреки че казва, че е имала щастливо детство в Канада, руският произход на семейството й е пораждал чувството да не знаеш кой си точно и къде принадлежиш. От няколко години тя живее в Берлин . "Всъщност къде е домът вероятно ще бъде темата зад следващия албум."Мишел Гуревич гостува в София по покана на Der Circle. Билети могат да се намерят в Eventim на цена 29 лв. Der Circle вече обявиха и слеващото си събитие – също гостуващите за втори път Wovenhand на 16 май.